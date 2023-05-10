Марцел Личка рассказал о своей любви к хоккею и знакомстве с Яромиром Ягром.

– Знакомы ли с , игравшим несколько лет в омском «Авангарде»? И вообще, интересуетесь ли хоккеем?

– Люблю хоккей! Смотрел матчи финальной серии Кубка Гагарина «Ак Барс» – и вообще всегда, когда только можно, смотрю хоккей. Оренбургу не хватает команды в КХЛ!

Я был долго на связи с , бывшим капитаном хабаровского «Амура», сейчас играющим в Швейцарии. Знаю, что вернулся в , играет в СКА.

Обожаю хоккей, это очень интересная, быстрая игра, и, скажу честно, если бы не футбол, то занимался бы хоккеем, прекрасный вид спорта! Немного даже умею в него играть!

А с Ягром встречался два или три раза, когда еще играл в «Банике». В Остраве проводились турниры с хоккеистами и футболистами, собирались хорошие компании, устраивали барбекю, пили пиво. Тогда Ягру было 28-30 лет, а мне 18-20. Виделся с на таких же турнирах. Сейчас смотрю плей-офф КХЛ, очень интересно.

– А НХЛ смотрите? Болеете там за кого-то?

– Раньше болел за «Монреаль Канадиенс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». А сейчас просто получаю удовольствие от просмотра матчей НХЛ между любыми командами, уровень хоккея просто запредельный.

Очень нравится, как они спокойно и уверенно играют, находясь под большим давлением. Нравится Давид , а как отлично играют российские хоккеисты – , , который забивает по 50 голов за сезон, когда только хочет. – это топ!

– Вы упомянули Доминика Гашека. Он делает очень жесткие заявления в адрес России и российских игроков в НХЛ. В Чехии на его слова обращают много внимания?

– Думаю, у нас общество делится на две категории. Первая группа согласна с его словами, поддерживает его, а вторая – нет. Думаю, вторая чуть побольше, – сказал главный тренер «Оренбурга».