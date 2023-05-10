Марцел Личка: «Обожаю хоккей. Нравится Пастрняк, россияне играют отлично – Кучеров, Овечкин, который забивает по 50 голов за сезон, когда только хочет. НХЛ – топ!»
Марцел Личка рассказал о своей любви к хоккею и знакомстве с Яромиром Ягром.
– Знакомы ли с Яромиром Ягром, игравшим несколько лет в омском «Авангарде»? И вообще, интересуетесь ли хоккеем?
– Люблю хоккей! Смотрел матчи финальной серии Кубка Гагарина «Ак Барс» – ЦСКА и вообще всегда, когда только можно, смотрю хоккей. Оренбургу не хватает команды в КХЛ!
Я был долго на связи с Михалом Йорданом, бывшим капитаном хабаровского «Амура», сейчас играющим в Швейцарии. Знаю, что Дмитрий Яшкин вернулся в КХЛ, играет в СКА.
Обожаю хоккей, это очень интересная, быстрая игра, и, скажу честно, если бы не футбол, то занимался бы хоккеем, прекрасный вид спорта! Немного даже умею в него играть!
А с Ягром встречался два или три раза, когда еще играл в «Банике». В Остраве проводились турниры с хоккеистами и футболистами, собирались хорошие компании, устраивали барбекю, пили пиво. Тогда Ягру было 28-30 лет, а мне 18-20. Виделся с Домиником Гашеком на таких же турнирах. Сейчас смотрю плей-офф КХЛ, очень интересно.
– А НХЛ смотрите? Болеете там за кого-то?
– Раньше болел за «Монреаль Канадиенс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». А сейчас просто получаю удовольствие от просмотра матчей НХЛ между любыми командами, уровень хоккея просто запредельный.
Очень нравится, как они спокойно и уверенно играют, находясь под большим давлением. Нравится Давид Пастрняк, а как отлично играют российские хоккеисты – Никита Кучеров, Александр Овечкин, который забивает по 50 голов за сезон, когда только хочет. НХЛ – это топ!
– Вы упомянули Доминика Гашека. Он делает очень жесткие заявления в адрес России и российских игроков в НХЛ. В Чехии на его слова обращают много внимания?
– Думаю, у нас общество делится на две категории. Первая группа согласна с его словами, поддерживает его, а вторая – нет. Думаю, вторая чуть побольше, – сказал главный тренер «Оренбурга».
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