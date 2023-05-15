Елесин о «России 25»: «У нас очень хорошая команда, много сильных игроков. Мы могли бы показать на ЧМ хороший результат, нам все по зубам»

Александр Елесин считает, что «Россия 25» могла бы хорошо выступить на чемпионате мира.

«Сборная Казахстана – очень хороший соперник, с нами и белорусами они проходили один из этапов подготовки к турниру, уже одержали первую победу.

У нас тоже очень хорошая команда, много сильных и разноплановых игроков, мы могли бы показать на чемпионате мира хороший результат, нам все по зубам», – сказал защитник «Локомотива» и «России 25».

мира по хоккею проходит в Финляндии и Латвии. Сборные России и Беларуси отстранены от турниров под эгидой ИИХФ.