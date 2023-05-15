Рябыкин о «России 25» и сборной США: «Обе команды играют в похожем стиле – быстро и агрессивно, в атаку»

Теги Дмитрий Рябыкин Сборная США по хоккею ЧМ по хоккею товарищеские матчи сборная России U25 Хоккей

Дмитрий Рябыкин сравнил сборную «России 25» с командой США, выступающей на ЧМ.

– Уровень матчей сборных России и Беларуси высокий?

– Видим не проходной хоккей. Хорошие скорости, быстрый переход в атаку, все компактно и современно. Полезные матчи для молодежи, которой нужно много играть и которой длительные отпуски противопоказаны. Как говорится, играй пока молодой!

– А что скажете о чемпионате мира?

– Пока этот турнир только набирает ход, но уже есть хорошие игры. Понравилась сборная США – молодая, дерзкая. Задавила хозяев-финнов в первом матче чемпионата.

Жаль, нет возможности посмотреть на фоне тех же американцев молодую сборную России. Обе команды играют в похожем стиле – быстро и агрессивно, в атаку, – сказал экс-тренер «Авангарда».

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2 комментария

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psycho
повезло, конечно, что ротенберги не играют на чм, так бы досрочно стали шампиньонами и вообще не было бы никакой интриги
+3
0
+3
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Einfach Safari
но есть , нюанс...
+2
0
+2
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