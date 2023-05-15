Депутат Терюшков: «Показ ЧМ по хоккею, куда нас не позвали, равносилен показу коронации Карла III, куда не был приглашен Путин»

Роман Терюшков раскритиковал «Матч ТВ» за показ игр чемпионата мира.

В Финляндии и Латвии продолжается групповой этап чемпионата мира по хоккею. Сборные России и Беларуси отстранены от турниров под эгидой ИИХФ.

«Сомнительно платить немалые деньги для широкого освещения мероприятий, организованных политическими врагами России. Показ ЧМ по хоккею, куда нас не позвали, равносилен показу коронации Карла III в Вестминстерском аббатстве, куда не был приглашен наш президент .

Еще есть вариант показать Евровидение, приветствующее фриков и извращенцев, куда Россия также не стремится. Ни Евровидения, ни коронации по центральным каналам я не видел. А ЧМ по хоккею разве кто-то решился показывать? « »? Смело. И неосмотрительно», – сказал депутат Госдумы.