Депутат Терюшков: «Показ ЧМ по хоккею, куда нас не позвали, равносилен показу коронации Карла III, куда не был приглашен Путин»

Теги телевидение Владимир Путин Государственная дума КХЛ ЧМ по хоккею Политика Роман Терюшков Матч ТВ Карл Третий Хоккей

Роман Терюшков раскритиковал «Матч ТВ» за показ игр чемпионата мира.

В Финляндии и Латвии продолжается групповой этап чемпионата мира по хоккею. Сборные России и Беларуси отстранены от турниров под эгидой ИИХФ. 

«Сомнительно платить немалые деньги для широкого освещения мероприятий, организованных политическими врагами России. Показ ЧМ по хоккею, куда нас не позвали, равносилен показу коронации Карла III в Вестминстерском аббатстве, куда не был приглашен наш президент Владимир Путин.

Еще есть вариант показать Евровидение, приветствующее фриков и извращенцев, куда Россия также не стремится. Ни Евровидения, ни коронации по центральным каналам я не видел. А ЧМ по хоккею разве кто-то решился показывать? «Матч ТВ»? Смело. И неосмотрительно», – сказал депутат Госдумы. 

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38 комментариев

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Ебздрогыч
Шоу с фриками и извращенцами - это сезон Химок в РПЛ. И их, почему-то, периодически показывают по федеральному каналу
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Alexis80
Очередной бред с "врагами". Хоккей он и есть хоккей, кто захочет, тот посмотрит. Люди сами должны выбирать, что им интереснее: НХЛ, условные Канада-Чехия на ЧМ, ЦСКА-СКА в КХЛ или Россия-25, например, с Таджикистаном.
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Макс Смирнов
Терюшков самый типичный флюгер
+18
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Mancar Camoran 2.0
Передвижение депутатской ж на БМВ равносильно войне на Леопардах, которые дали Киеву, а не россии.
+17
-1
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Melnikov1968
Хоккей смотреть интересно,коронацию нет. Терюшкова слушать надо иметь железные нервы,дикарь.
+11
0
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Bartez1986
Согласен. Надо только игры Казахстана показывает . Как никак, их Йозе к турниру подготовил
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Диандерталец
Ответ Alexis80
Очередной бред с "врагами". Хоккей он и есть хоккей, кто захочет, тот посмотрит. Люди сами должны выбирать, что им интереснее: НХЛ, условные Канада-Чехия на ЧМ, ЦСКА-СКА в КХЛ или Россия-25, например, с Таджикистаном.
а ведь люди не должны выбирать
+6
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Роман Коваленко
"Сомнительно платить немалые деньги для широкого освещения мероприятий, организованных политическими врагами России"
Ну на наши налоги же показывают концерты Путинские и прочую пропаганду насилия, организованную врагами Российского народа. Основные враги России сидят в кремле и Россия начнет свое очищение когда эти враги родины окажутся на скамье в Гааге.
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Амфитрион
Это еще что, мало ли чего по телевизору показывают. У нас тут такие ребята в Госдуму попадают, куда там Евровидению.
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shln
скажите ему, что люди смотрят спорт, а не политическое шоу
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ТумбаЮмба
Объясните гражданину Терюшкову, что так выглядит телевизионный параллельный импорт. Это который официально не поставляется, а неофициально хочется.
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Mesut Ozil
Это тот же самый депутат, который кричал "спорт вне политики"?
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Bobby Clarke
От него уже устала рука к лицу подниматься.
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Великий фунфурье
Правильно говорит! Россияни должен не хоккеем интересоваться, а в тюрьме сидеть. Или в гробу лежать.
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nnp165
Ответ shln
скажите ему, что люди смотрят спорт, а не политическое шоу
Судя по Терюшкову, он вообще не воспринимает концепцию спорта, как просто спорта, самого по себе, как соревнования, шоу, без политического аспекта, как минимум банального меряния флагами. Без этого ему спорт просто не интересен и не нужен. К сожалению, есть огромное количество людей в нашей стране, которые воспринимают спорт также, насмотрелся на таких болельщиков еще на ОИ-2014 в Сочи. И это одна из основных причин, почему профессиональный спорт у нас толком не взлетает
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Wlad Sch
Надо снисходительно относиться к таким, как депутат Терюшков.
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bolt_thrower
Спорт вне политики - говорили они))
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Евгений Мешков
Ответ Hardy
и какое дело тому, кому интересна коронация, был ли приглашён туда кто-то или нет? как это может влиять на интерес к событию?
искренне хотел бы глянуть на чела, которому интересна та коронация)
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Евгений Горячев
Тогда не надо было чемпионат мира по футболу в Катаре показывать.
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Роман Коваленко
Ответ Евгений Мешков
правильно, друзья России засели исключительно в Пентагоне и Белом Доме)
Друзья России живут в России. Друзья России - это её народ, который сейчас посылают на смерть, чтобы порадовать врагов.
А в пентагоне и белом доме чужие для России люди. Не враги, но и не друзья, а просто соседи по планете. И для любого народа, который хочет своего процветания, выгоднее дружить и сотрудничать с соседями.
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#nikon
"МатчТВ" показывает ЧМ. Ну и в чём проблема? Кто хочет, тот и смотрит. Мне вот не интересно, я и не смотрю. Коронацию Карла - туда же.
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Елочка мне нравится
ибанько
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гилберт
Ответ Fullhouse
Комментарий удален модератором
На скамейке штрафников.
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Bourbon13
Ответ Fullhouse
Комментарий удален модератором
не, его просто люстрируют и отправят мыть электрички, это будет отличное решение, избавит страну от мигрантов
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Кондаша42
А терюшкова не позвали на коронацию?
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