Елесин о матчах «России 25»: «Большой плюс, что мы популяризируем хоккей в стране»

Александр Елесин отметил важность матчей сборной «России 25» с Беларусью и Казахстаном.

«Нам играть с белорусами не надоело, мы играем в хоккей, получаем удовольствие от игры. На наши матчи приходят посмотреть очень много болельщиков, это здорово.

У нас очень хороший соперник, ребята бьются до конца, многие игры довольно упорные, особенно это было видно в последнем матче, где было мало голов и много борьбы.

Приятно, что нас везде поддерживают, это большой плюс, что мы популяризируем хоккей в России. Я бы хотел, чтобы мы сыграли в Ярославле, у меня два раза уже было так, с радостью бы сыграл там за сборную еще раз»,- сказал защитник сборной «России 25».