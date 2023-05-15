Новиков о турне «России 25»: «Эта поездка не сравнится с турами «Ласкового мая». Она более серьезна в спортивном и политическом плане»

Юрий Новиков высказался о турне «России 25».

«Я думаю, что все специалисты одобряют идею этого турне. Альтернативы ему нет. Мы оказались в изоляции, и я полностью поддерживаю ФХР в том, что она делает все для того, чтобы наша сборная не подверглась ржавчине и застою, а все-таки раскручивала свой маховик. Очень важно, чтобы ребята надевали форму сборной России.

Конечно, эта поездка не сравнится с турами «Ласкового мая». Она более серьезна в спортивном и политическом плане. Сборная проехалась по стране с выставочными матчами. Очень важно, что никто в федерации не сказал: «Ну, раз нас никуда не берут, то мы будем на печке спать». Ребята надевают форму сборной и со всей серьезностью относятся к этим матчам.

Конечно, в душе у них может закрасться мысль о том, что они хотели играть на чемпионате мира. Но ситуация такая, какая есть. Нужно искать моменты для того, чтобы ее улучшить. Идет пропаганда нашего хоккея внутри страны. Нам нужно поддерживать этот огонек. Уважение к ребятам за то, что они серьезно относятся к этим матчам. Там уже и травмы появились. Все по-взрослому. Респект и пятерка нашим функционерам.

Тем не менее, нам нужно продолжать стучаться в закрытые двери для того, чтобы получить хоть какой-то просвет. Как пел Высоцкий: «Мы к ним в двери, а они – в окно», – сказал заслуженный тренер России.