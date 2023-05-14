Бардаков покинул расположение сборной «России 25» из-за травмы. Ранее повреждение получил Хуснутдинов
Захар Бардаков восстановится от травмы к следующему сезону.
Нападающий сборной России 25» получил травму в третьем периоде матча против команды Беларуси (4:1).
«Капитан сборной России Захар Бардаков покинул расположение команды и будет восстанавливаться после травмы.
Центрфорвард будет полностью готов к началу сезона. Желаем Захару здоровья», – написал главный тренер СКА и сборной «России 25» Роман Ротенберг.
Ранее повреждение в играх с белорусской команды получил нападающий Марат Хуснутдинов.
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