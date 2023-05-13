Ротенберг о 5-м чемпионстве «Зенита» подряд: «Миллер уделяет большое внимание футболу и хоккею. СКА будет стремиться догнать и обогнать»
Роман Ротенберг поздравил «Зенит» с чемпионством в Мир РПЛ.
7 мая клуб из Санкт-Петербурга досрочно выиграл чемпионат России.
Сегодня хоккейная сборная «России 25» под руководством Ротенберга победила Беларусь в Туле со счетом 2:1 ОТ.
– Сначала на «Матч ТВ» показывали чемпионский парад «Зенита», а потом – как наши хоккеисты победили белорусов в Суперсерии. Передадите привет друзьям из футбола?
– Я хочу поздравить футбольный клуб «Зенит» с победой. Пять раз подряд стать чемпионами страны – это тяжелый огромный труд.
Я знаю, какое большое внимание Алексей Борисович Миллер уделяет футболу и хоккею. Благодарю компанию «Газпром» и всех, кто помогает «Зениту». Все игроки, весь персонал.
Это огромная победа – и хороший пример для всех нас, что можно сохранять дух победителя от матча к матчу.
– СКА тоже хочет пять раз подряд взять Кубок Гагарина?
– Мы стремимся к этому всегда. Хотим и в сборной побеждать в каждом матче, и в Питере стремимся всегда выигрывать. У нас все впереди. Но мы будем стремиться, чтобы догнать и обогнать, – сказал главный тренер СКА и сборной «России 25» Ротенберг.
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