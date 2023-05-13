Ротенберг о 5-м чемпионстве «Зенита» подряд: «Миллер уделяет большое внимание футболу и хоккею. СКА будет стремиться догнать и обогнать»

Теги Зенит СКА премьер-лига Россия Газпром Алексей Миллер КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Матч ТВ сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг поздравил «Зенит» с чемпионством в Мир РПЛ.

7 мая клуб из Санкт-Петербурга досрочно выиграл чемпионат России.

Сегодня хоккейная сборная «России 25» под руководством Ротенберга победила Беларусь в Туле со счетом 2:1 ОТ.

– Сначала на «Матч ТВ» показывали чемпионский парад «Зенита», а потом – как наши хоккеисты победили белорусов в Суперсерии. Передадите привет друзьям из футбола?

– Я хочу поздравить футбольный клуб «Зенит» с победой. Пять раз подряд стать чемпионами страны – это тяжелый огромный труд.

Я знаю, какое большое внимание Алексей Борисович Миллер уделяет футболу и хоккею. Благодарю компанию «Газпром» и всех, кто помогает «Зениту». Все игроки, весь персонал.

Это огромная победа – и хороший пример для всех нас, что можно сохранять дух победителя от матча к матчу.

– СКА тоже хочет пять раз подряд взять Кубок Гагарина?

– Мы стремимся к этому всегда. Хотим и в сборной побеждать в каждом матче, и в Питере стремимся всегда выигрывать. У нас все впереди. Но мы будем стремиться, чтобы догнать и обогнать, – сказал главный тренер СКА и сборной «России 25» Ротенберг.

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jan Paskel
в хоккее сложнее судей обработать :(
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Буренков
Что-то не хочется такого😐
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
igls54
Йозе Марино Сержу Семакову в подмётки не годится
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
stason79
Ротенберга в президенты!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Синий туман
Кого , где и когда Вы собрались побеждать с несуществующей сборной?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Рыбаков
ясно. понятно почему ромульен не в деле, туповат.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex the brave
Скажите пробитому, что система Колорадо-Тампа-Бостон уже не работает, нужно изучать новые системы Флорида, Сиэтл..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mypta3uh23
Да не успеете догнать уже, Вовка не вечен
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий