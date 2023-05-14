Зюзин о ЧМ-2023 и Большом туре: «Россия и Беларусь давали зрелище, а у Латвии женский теннис – 0:6 с Канадой. От КХЛ отказались, весь запал ушел в русофобию»

Теги Сборная России по хоккею Андрей Зюзин Сборная Канады по хоккею Сборная США по хоккею Сборная Финляндии по хоккею Сборная Беларуси по хоккею Сборная Латвии по хоккею КХЛ ЧМ по хоккею Харийс Витолиньш Политика сборная России U25 Хоккей

Андрей Зюзин сравнил уровень ЧМ по хоккею с играми сборных «России 25» и Беларуси.

– С чемпионатом мира тур Россия – Беларусь можете сравнить?

– Не знаю, может первенство в Латвии и Финляндии еще наберет ход, но пока по качеству и интенсивности хоккея наш тур мировому чемпионату ничуть не уступает.

Во всяком случае пока Россия и Беларусь давали зрелище и бились в Туле, Латвия в Риге занималась женским теннисом и получила «баранку» 0:6 с Канадой. У «Кленовых Листьев» в этом году – очень средняя команда, но на ее фоне Латвия при своих трибунах вообще потерялась. Как и во вчерашней встрече со словаками. 

Честно говоря, впервые увидел такую разобранную латвийскую сборную. Неприятный сюрприз!

– Как объяснить такой стартовый провал команды Харийса Витолиньша?

– Две версии. Первая – Латвия потеряла свой стиль, когда отказалась от КХЛ. Вторая – весь ее запал ушел в политические дрязги, в русофобию, именно хоккейного праздника не чувствуется. Выбирайте любую из версий, а, может, работают обе. 

Кстати, и другие хозяева чемпионата – финны – неприятно удивили. С трудом победили немцев, вчистую уступили американцам, у которых много студентов. Уровень студенческого хоккея в США высокий, но все равно на чемпионате мира его недостаточно. Тем не менее США смотрелись наголову выше хозяев. Неужели и на финнов повлиял их уход из КХЛ? – сказал бывший тренер «Сочи» по развитию. 

16 комментариев

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artem klishin
когда эти сумасшедшие просто замолчат? все по одной методичке интервью дают
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Сергей Галынский
Бывший тренер Сочи по развитию
Можно заканчивать
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Алексей Синяков
Кто-то там следующий выскажется, Назаров?
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Yndestad
эта та же самая средняя Канада, которая наших звезд выбила?)
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Elessar08
01.06.2021 чемпионат мира по хоккею. Россия 6:0 Беларусь. — это другое, как вы можете понять :)
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Евгений Соболев
Их на "икс" послали..а что остаётся? ..только желчью поливать?..
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Dikki Shelton
Какая-то бессмыслица ☺
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AR Hongover
сказал бывший тренер Сочи по недоразвитию
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Заборостроитель
Т.е Канада на классе, а Р25 бьётся на равных с Беларусией
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Melnikov1968
А что Латвия когда-то была среди лидеров мирового хоккея? Они всегда показывали весьма средний уровень и счет в матче с Канадой вполне закономерно. Канадцы и американцы всегда показывают интересный хоккей в независимости от составов. Финны ещё разыграются. Да и в КХЛ играют клубы, а не сборные команды.
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depressive_monk
Ответ Джон Мщузавсех
У Украины есть звезды?
Любой вопрос будете теперь переводить на Украину, вата? Как вы надоели.
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yarni
Ответ Melnikov1968
А что Латвия когда-то была среди лидеров мирового хоккея? Они всегда показывали весьма средний уровень и счет в матче с Канадой вполне закономерно. Канадцы и американцы всегда показывают интересный хоккей в независимости от составов. Финны ещё разыграются. Да и в КХЛ играют клубы, а не сборные команды.
Они постоянно бодались и нервы трепали фаворитам, а тут дома 0:6
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PolarBear
Кстати, когда Динамо Рига играла в КХЛ, Латвия проигрывал Канаде у себя дома, помнится, аж 0:10, так что это совсем не показатель.
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