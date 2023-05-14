Зюзин о ЧМ-2023 и Большом туре: «Россия и Беларусь давали зрелище, а у Латвии женский теннис – 0:6 с Канадой. От КХЛ отказались, весь запал ушел в русофобию»

Андрей Зюзин сравнил уровень ЧМ по хоккею с играми сборных «России 25» и Беларуси.

– С чемпионатом мира тур Россия – Беларусь можете сравнить?

– Не знаю, может первенство в и еще наберет ход, но пока по качеству и интенсивности хоккея наш тур мировому чемпионату ничуть не уступает.

Во всяком случае пока Россия и Беларусь давали зрелище и бились в Туле, Латвия в Риге занималась женским теннисом и получила «баранку» 0:6 с . У «Кленовых Листьев» в этом году – очень средняя команда, но на ее фоне Латвия при своих трибунах вообще потерялась. Как и во вчерашней встрече со словаками.

Честно говоря, впервые увидел такую разобранную латвийскую сборную. Неприятный сюрприз!

– Как объяснить такой стартовый провал команды ?

– Две версии. Первая – Латвия потеряла свой стиль, когда отказалась от КХЛ. Вторая – весь ее запал ушел в политические дрязги, в русофобию, именно хоккейного праздника не чувствуется. Выбирайте любую из версий, а, может, работают обе.

Кстати, и другие хозяева чемпионата – финны – неприятно удивили. С трудом победили немцев, вчистую уступили американцам, у которых много студентов. Уровень студенческого хоккея в США высокий, но все равно на чемпионате мира его недостаточно. Тем не менее США смотрелись наголову выше хозяев. Неужели и на финнов повлиял их уход из ? – сказал бывший тренер «Сочи» по развитию.