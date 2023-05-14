Роман Ротенберг: «Почему все говорят о Макаре? Максим Федотов играет не хуже. Он показал наш русский характер в матче с Беларусью»

Роман Ротенберг заявил, что Максим Федотов играет не хуже, чем Кэйл Макар.

13 мая сборная «России 25» под руководством победила Беларусь в Туле со счетом 2:1 ОТ. Решающий гол в овертайме забил Василий Глотов с передачи защитника .

– Какой момент матча стал ключевым?

– Мы просили ребят поднимать шайбу наверх, бросать. И вот Максим Федотов стал нашим героем, сравняв счет. А в овертайме выиграл борьбу у двух белорусов, которые в два раза больше него – и отдал победную передачу.

Вот она – сила духа и воли. Максим Федотов показал наш русский характер. Он играет ничем не хуже, чем защитник « » . А почему все говорят о Макаре? Надо говорить о Максиме Федотове. А то все журналисты пишут только об НХЛ. А надо писать о наших игроках.

Мы с Федотовым еще поработаем, и в будущем он заиграет еще лучше, чем Макар, – заявил главный тренер СКА и сборной «России 25» Ротенберг.

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