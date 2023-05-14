Роман Ротенберг: «Почему все говорят о Макаре? Максим Федотов играет не хуже. Он показал наш русский характер в матче с Беларусью»

Теги Торпедо Колорадо НХЛ КХЛ Роман Ротенберг Матч ТВ Кэйл Макар Максим Федотов сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг заявил, что Максим Федотов играет не хуже, чем Кэйл Макар.

13 мая сборная «России 25» под руководством Ротенберга победила Беларусь в Туле со счетом 2:1 ОТ. Решающий гол в овертайме забил Василий Глотов с передачи защитника Максима Федотова.

– Какой момент матча стал ключевым?

– Мы просили ребят поднимать шайбу наверх, бросать. И вот Максим Федотов стал нашим героем, сравняв счет. А в овертайме выиграл борьбу у двух белорусов, которые в два раза больше него – и отдал победную передачу.

Вот она – сила духа и воли. Максим Федотов показал наш русский характер. Он играет ничем не хуже, чем защитник «Колорадо» Кэйл Макар. А почему все говорят о Макаре? Надо говорить о Максиме Федотове. А то все журналисты пишут только об НХЛ. А надо писать о наших игроках.

Мы с Федотовым еще поработаем, и в будущем он заиграет еще лучше, чем Макар, – заявил главный тренер СКА и сборной «России 25» Ротенберг.

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12 комментариев

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J-12
игрокам то самим не зашкварно быть под руководством этого
+22
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Вадим Абдуллин
Звучит как угроза для Торпедо
+6
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Red.Wings
ощущение что его специально выставляют клоуном чтобы отвлекать внимание "плебса" который интересуется хоккеем
+1
0
+1
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Михаил Опякин
Да чего там какой-то Макар. Пол Коффи, Рэй Бурк, Сергей Зубов и другие будут нервно курить в сторонке.
0
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artpal
Хоть убейте, я не верю, что он это все по серьёзке говорит. Вот вижу, что стебется. Да, очень жёстко и толсто, но стебется
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Splin
Показал в матче, другой показывает в 82 играх+ПО. Он адекват?🤣🤣🥰🥰
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*MVP*
ахаха, что он несет, боже
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barsik94
🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
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ZaharPetrovicUralez
Потомучто Макар играет в хоккей, а ротенберг играет в дорогушую пуНХЛ2023
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Ddd Erf
кокосы хорошие в Питере похоже
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Demis Iordanov
клоун
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Vinnipukh Vinni
Мы с Федотовым еще поработаем, и в будущем он заиграет еще лучше, чем Макар, я покажу ему, как нужно на коньках кататься и клюшкой махать, – заявил главный тренер СКА и сборной «России 25»
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