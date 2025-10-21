«Колорадо» показал альтернативную форму к 30-летию переезда из Квебека. Свитеры повторяют стилистику «Нордикс»

«Колорадо» показал альтернативную форму к 30-летию переезда из Квебека.

«Эвеланш » сыграют в ней семь матчей текущего регулярного чемпионата. Первый из них состоится 23 октября с «Каролиной».

Три отличительные особенности свитера – иглу, геральдическая лилия и цветовая палитра. Они соответствуют оригинальной форме «Квебек Нордикс».

Клуб выступал в НХЛ с 1979 по 1995 год. В мае 1995-го команду продали и перевезли в Колорадо.

Фото: x.com/Avalanche