«Колорадо» показал альтернативную форму к 30-летию переезда из Квебека. Свитеры повторяют стилистику «Нордикс»

«Колорадо» показал альтернативную форму к 30-летию переезда из Квебека.
«Эвеланш» сыграют в ней семь матчей текущего регулярного чемпионата. Первый из них состоится 23 октября с «Каролиной».
Три отличительные особенности свитера – иглу, геральдическая лилия и цветовая палитра. Они соответствуют оригинальной форме «Квебек Нордикс».
Клуб выступал в НХЛ с 1979 по 1995 год. В мае 1995-го команду продали и перевезли в Колорадо.
Фото: x.com/Avalanche
