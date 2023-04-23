Защитник «Виннипега» Моррисси выбыл до конца серии с «Вегасом» из-за травмы колена

Защитник «Виннипега» Джош Моррисси выбыл до конца серии с «Вегасом» из-за травмы колена.

Игрок «Джетс» столкнулся коленом в колено с защитником «Голден Найтс» .

Это произошло в начале первого периода. Моррисси ушел со льда, сыграв всего 1 минуту 14 секунд.

Главный тренер канадского клуба сказал, что 28-летний канадец в серии больше не сыграет. В 78 матчах регулярного чемпионата он набрал 76 (16+60) очков, в 3 играх плей-офф – 1 (0+1) балл.

« » сегодня сумел отыграться со счета 1:4 в третьем периоде, но в итоге уступил « » (4:5 2ОТ, 1-2 в серии).