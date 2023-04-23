Защитник «Виннипега» Моррисси выбыл до конца серии с «Вегасом» из-за травмы колена

Теги травмы Кубок Стэнли НХЛ Вегас Виннипег Джош Моррисси Зак Уайтклауд Рик Боунесс Хоккей

Защитник «Виннипега» Джош Моррисси выбыл до конца серии с «Вегасом» из-за травмы колена.

Игрок «Джетс» столкнулся коленом в колено с защитником «Голден Найтс» Заком Уайтклаудом

Это произошло в начале первого периода. Моррисси ушел со льда, сыграв всего 1 минуту 14 секунд. 

Главный тренер канадского клуба Рик Боунесс сказал, что 28-летний канадец в серии больше не сыграет. В 78 матчах регулярного чемпионата он набрал 76 (16+60) очков, в 3 играх плей-офф – 1 (0+1) балл. 

«Виннипег» сегодня сумел отыграться со счета 1:4 в третьем периоде, но в итоге уступил «Вегасу» (4:5 2ОТ, 1-2 в серии). 

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
АРХАТ
Уже по ходу всё - и так были андердогами (проиграли все 3 матча с разницей 8-13), так ещё проигрывают 1-2 и без ведущего заща остались.
Спасибо Пегам за сезон.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий