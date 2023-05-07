Кожевников о «России 25»: «Никто не удивил. Таких, как Овечкин, сейчас в команде нет. Грицюк неплохо смотрится, посмотрим за ним в СКА»
Александр Кожевников высказался о поражении «России 25» от Беларуси (4:7).
– Тренеры сделают выводы. Если проиграли, значит, ошибки есть. Будем с ними, минимум, год играть. Думаю, и в следующем году начнем с них.
В целом, сборная России неплохо играет, выигрывает. Самое главное имеют такой тон победителей, взращивают его. Молодцы! Когда придет наше время и нас допустят на первенство мира, будем сравнивать. Сейчас пока не с кем сравнивать.
– По-вашему, такие матчи действительно необходимы после тяжелого сезона?
– Конечно! Что сидеть просто так, сложа руки? Надо играть.
– Кого из персоналий можно выделить? Может, кто-то удивил?
– Никто меня не удивил. Да, есть неплохие ребята. Все играют, но таких, как Овечкин, сейчас в команде нет.
Грицюк неплохо смотрится – есть идеи, умеет обыгрывать. Но тоже спады у него есть. Посмотрим за ним в СКА.
Мичков? Его посмотрим в следующем году. Никто не сомневается, что он талантливый парень. Пока ему тоже стабильности не хватает. Для этого надо возраст иметь. Сейчас повзрослел за сезон, почувствовал игру в «Сочи». В следующем сезоне будем оценки делать, – сказал двукратный олимпиийский чемпион.
Отметим, что Арсений Грицюк не попал в состав «России 25».
И на Ч.М. будут главным аутсайдеров. "Будем сними,минимум год играть". Звучит удручающе !