Кожевников о «России 25»: «Никто не удивил. Таких, как Овечкин, сейчас в команде нет. Грицюк неплохо смотрится, посмотрим за ним в СКА»

Теги Авангард СКА Александр Овечкин Александр Кожевников Сочи Арсений Грицюк Матвей Мичков сборная России U25 Хоккей

Александр Кожевников высказался о поражении «России 25» от Беларуси (4:7).

– Тренеры сделают выводы. Если проиграли, значит, ошибки есть. Будем с ними, минимум, год играть. Думаю, и в следующем году начнем с них.

В целом, сборная России неплохо играет, выигрывает. Самое главное имеют такой тон победителей, взращивают его. Молодцы! Когда придет наше время и нас допустят на первенство мира, будем сравнивать. Сейчас пока не с кем сравнивать.

– По-вашему, такие матчи действительно необходимы после тяжелого сезона?

– Конечно! Что сидеть просто так, сложа руки? Надо играть.

– Кого из персоналий можно выделить? Может, кто-то удивил?

– Никто меня не удивил. Да, есть неплохие ребята. Все играют, но таких, как Овечкин, сейчас в команде нет.

Грицюк неплохо смотрится – есть идеи, умеет обыгрывать. Но тоже спады у него есть. Посмотрим за ним в СКА.

Мичков? Его посмотрим в следующем году. Никто не сомневается, что он талантливый парень. Пока ему тоже стабильности не хватает. Для этого надо возраст иметь. Сейчас повзрослел за сезон, почувствовал игру в «Сочи». В следующем сезоне будем оценки делать, – сказал двукратный олимпиийский чемпион.

Отметим, что Арсений Грицюк не попал в состав «России 25».

СКА подпишет 2-летний контракт с Грицюком (Metaratings)

Материалы по теме

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
J-12
красавец, даже не в курсе что Грицюка нет в составе, но даёт комментарий. Хоккей в России шапито настоящее
+24
0
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rudenzik
А когда Грицюк в ска перешёл?
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rialto 82
Грицюк видимо отдельно для Кожевы выступал))
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
keeper3991
Клиника 🤣🤣🤣🤣
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юрий Антонович
Ответ jonnysilverhand01
Я что то не в курсе, а у белорусов сколько Овечкинов ?
У них просто есть тренер...
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
_Абырвалг_
"В целом сб. не плохо играет,выигрывает " . У кого выигрывает, у сб. Казахстана , половина игроков которой на коньках еле стоят?
И на Ч.М. будут главным аутсайдеров. "Будем сними,минимум год играть". Звучит удручающе !
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jonnysilverhand01
Я что то не в курсе, а у белорусов сколько Овечкинов ?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
_Абырвалг_
В СКА наверное Ковгореня перейдет, который отрузил треху в том "эпохальном " матче ! )))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Старовойтов
Сеня олень будет воду носить в ска, да перчатки сухие менять. Сезон там просидит а потом по наклонной пойдёт.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mitos
Овечкин рекордсмем по игре за сборную ?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Орлов
🤡🤦🏻‍♂️
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виктор Попов
Саня, ты чё? Нету там Грицюка ..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ilya63
Ребят, чесслово именно из этого интервью узнал, что какую-то сборную "Россия 25" собрали и она активно с казахами и белорусами игры гоняют. Просто потому что в приложении Спортса "Авангард" бред Кожевы про игру невызванного Арсения всплыл. А щас посмотрел по хэштегу - там ппо интерес всей страны и сравнение с турне НХЛовцев вещал Роман о_О
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Angelgirl
Ответ TBFTT
Ни как Овечкин, Малкин, Ковальчук, Дацук, Радулов, ни даже как Капризов, Кучеров, Панарин нет делайте выводы.
Кто то из них круче Кучерова? Очень спорно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий