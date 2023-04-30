СКА подпишет 2-летний контракт с Грицюком (Metaratings)
СКА подпишет 2-летний контракт с форвардом Арсением Грицюком.
30 апреля у 22-летнего нападающего истекает действие контракта с «Авангардом».
О новом соглашении омский клуб и хоккеист с агентом Шуми Бабаевым договориться не могут.
Ранее сообщалось, что «Авангард» предлагает Арсению Грицюку договор с окладом 35-40 миллионов рублей в год. Сторона игрока настаивает на зарплате в размере в размере 110 млн рублей за два сезона (50+60).
В нынешнем сезоне Грицюк получал 20 млн рублей.
Нападающий набрал 40 (15+25) очков в 66 матчах минувшего Фонбет Чемпионата КХЛ. В 11 играх плей-офф на его счету 4 (3+1) балла.
В НХЛ Грицюк задрафтован «Нью-Джерси». «Девилс» выбрали игрока на драфте НХЛ-2019 под 129-м номером.
Роман Борисыч просто хочет всех обыграть, и до кубка, наконец, дотянуться.
Но я признаю, что лучший центр(Каменев) ЦСКА сидел у Романа на лавке. СКА в этом плане клуб специфический, как Зенит в футболе, - Газпром бабок насыплет, но карьеру молодому может похоронить.