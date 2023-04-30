СКА подпишет 2-летний контракт с Грицюком (Metaratings)

Теги Авангард СКА возможные переходы КХЛ Арсений Грицюк Хоккей

СКА подпишет 2-летний контракт с форвардом Арсением Грицюком.

30 апреля у 22-летнего нападающего истекает действие контракта с «Авангардом».

О новом соглашении омский клуб и хоккеист с агентом Шуми Бабаевым договориться не могут.

Ранее сообщалось, что «Авангард» предлагает Арсению Грицюку договор с окладом 35-40 миллионов рублей в год. Сторона игрока настаивает на зарплате в размере в размере 110 млн рублей за два сезона (50+60).

В нынешнем сезоне Грицюк получал 20 млн рублей.

Нападающий набрал 40 (15+25) очков в 66 матчах минувшего Фонбет Чемпионата КХЛ. В 11 играх плей-офф на его счету 4 (3+1) балла.

В НХЛ Грицюк задрафтован «Нью-Джерси». «Девилс» выбрали игрока на драфте НХЛ-2019 под 129-м номером.

14 комментариев

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Booligan
Неужели столько в стране идиотов, не способных сказать Нет? Что это даст самому Грицюку, зачем ему переход в более слабый клуб с перспективой напиться пива в случае любых непоняток с великим Йозе? Когда тут Хартли за год доведёт до ума и можно ехать в НХЛ? Неужели так хочется попасть в сборную до 25 лет и обыграть казахов?
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Number79
Ну а что. Талантливая молодежь Ромы. Ну он потом так скажет.
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Mi4eL
Удачи Арсению !! Отличный клуб для молодых есть в системе СКА на юге
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devic33
Ответ Booligan
Неужели столько в стране идиотов, не способных сказать Нет? Что это даст самому Грицюку, зачем ему переход в более слабый клуб с перспективой напиться пива в случае любых непоняток с великим Йозе? Когда тут Хартли за год доведёт до ума и можно ехать в НХЛ? Неужели так хочется попасть в сборную до 25 лет и обыграть казахов?
Здесь всё просто, Грицюк хочет больше денег, а карьера и НХЛ то уже такое
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Enich
Ответ BarT
СКА солить будет составы? Всех и вся скупают.
Рома хочет обыграть ЦСКА:). Нужно будет, всю лигу скупит.
+3
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BarT
СКА солить будет составы? Всех и вся скупают.
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Vadoniy
То есть в Аву вроде как возвращается Хартли, а Арсений хочет перед попыткой поехать в НХЛ потренироваться у Ротенберга? Либо его принуждают, упоминая между прочим Федотова, либо он дурак.
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Enich
Арсений неплохой игрок, но у СКА таких солить можно. Ротенберг все тасует колоду надеясь обыграть ЦСКА. Ну, посмотрим:). ЦСКА в следующем сезоне станет только сильнее. По составу точно.
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Алексей Кочергин
В итоге потом после мариновки в СКА-Неве и Сочах сам же себе занизит последующие контракты
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*BG*
Ответ Enich
Рома хочет обыграть ЦСКА:). Нужно будет, всю лигу скупит.
Теперь, если только в финале КГ, при перекрестном ПО. Шанс, что сыграют в первом раунде, в своей конференции - небольшой.
Роман Борисыч просто хочет всех обыграть, и до кубка, наконец, дотянуться.
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Дмитрий9779
Ответ BarT
СКА солить будет составы? Всех и вся скупают.
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йозе марино
Ответ Дмитрий9779
Комментарий удален пользователем
ваши другие составы в клубах фармах, дурачком не прикидывайся..
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Enich
Ответ devic33
Здесь всё просто, Грицюк хочет больше денег, а карьера и НХЛ то уже такое
А с другой стороны, если в СКА не потянет, то и в НХЛ ехать не стоит:).
Но я признаю, что лучший центр(Каменев) ЦСКА сидел у Романа на лавке. СКА в этом плане клуб специфический, как Зенит в футболе, - Газпром бабок насыплет, но карьеру молодому может похоронить.
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Сергей Дроздов
Ответ Booligan
Неужели столько в стране идиотов, не способных сказать Нет? Что это даст самому Грицюку, зачем ему переход в более слабый клуб с перспективой напиться пива в случае любых непоняток с великим Йозе? Когда тут Хартли за год доведёт до ума и можно ехать в НХЛ? Неужели так хочется попасть в сборную до 25 лет и обыграть казахов?
К сожалению в нашей стране деньги на первом месте!!
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wolkov
Ответ Сергей Дроздов
К сожалению в нашей стране деньги на первом месте!!
а в какой стране - не на первом месте деньги, просвяти меня?
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