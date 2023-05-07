Щитов о Ротенберге во главе «России 25»: «Большой успех для него, что он возглавил сборную. Это хорошая команда, в ней перспективные молодые игроки»

Теги Никита Щитов Сборная Беларуси по хоккею Михаил Пашнин Роман Ротенберг Михаил Воробьев сборная России U25 Хоккей

Никита Щитов высказался о том, что Роман Ротенберг возглавил сборную «России 25».

«Это хорошо, что на майских праздниках любители хоккея могут посмотреть игры нашей команды. Жаль, что нет чемпионата мира.

«Россия 25» – хорошая команда, в ней перспективные молодые игроки и хороший тренерский штаб. Понятно, что она сильнее Беларуси. Да, ребята проиграли в одном матче, но ничего страшного в этом нет. Зато забили много голов.

Что касается Романа Ротенберга на посту главного тренера, то это большой успех для него, что он возглавил сборную.

Из ребят я бы выделил, прежде всего, Михаила Воробьева. Еще мне нравится Михаил Пашнин – опытный защитник. В целом, все ребята неплохо играют, но за теми, кого я назвал, слежу более пристально», – сказал бывший защитник клубов Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Россия 25» проиграла первый турнир под руководством Ротенберга

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11 комментариев

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Jozeg Ross
Никита SHITов
+14
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Владимири Йолкиннен
Просится на работу через язык
+8
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AK_Flash
Что для Ротенберга "успех", для сборной России - фиаско
+5
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цэсемьэр
«..бывший защитник клубов Фонбет Чемпионта КХЛ» - вот у меня вопрос, когда он играл, Фонбет имел какое-то отношение к КХЛ? зачем в каждом удобном случае вписывать эту букмекерскую блевотину?
+3
0
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AVKU
У мажоров разнообразные развлечения, другие машины, отдых на яхтах с арендой самолётов, клубы. А тут мажор всем мажорам мажор - у него есть клуб хоккейный, а сейчас и сборная России. Большой успех для него!!! )
+3
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Worship
О каком успехе речь, если состав почти на 90 процентов игроков СКА?
+2
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jonnysilverhand01
Большой успех - это когда ты все сам, а когда кумовство - это удачное стечение обстоятельств и коррупция
+1
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_Абырвалг_
Позвольте добавить, Ваше Величество . Да Вы, Ваше Величество - Великан, ух Король,Светило,ух умница !
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Ованес Оганян
Я могу ошибаться, но за Щитовым подобных оплошностей я ранее не замечал, а сейчас он резко стал «про-ротенбергским»?
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Огюст
Хвалить нужно за заслуги , а не просто ради красного словца ! !
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Александр Базилий
Прогнулся, лань😫
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