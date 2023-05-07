Щитов о Ротенберге во главе «России 25»: «Большой успех для него, что он возглавил сборную. Это хорошая команда, в ней перспективные молодые игроки»

Никита Щитов высказался о том, что Роман Ротенберг возглавил сборную «России 25».

«Это хорошо, что на майских праздниках любители хоккея могут посмотреть игры нашей команды. Жаль, что нет чемпионата мира.

«Россия 25» – хорошая команда, в ней перспективные молодые игроки и хороший тренерский штаб. Понятно, что она сильнее Беларуси. Да, ребята проиграли в одном матче, но ничего страшного в этом нет. Зато забили много голов.

Что касается Романа Ротенберга на посту главного тренера, то это большой успех для него, что он возглавил сборную.

Из ребят я бы выделил, прежде всего, Михаила Воробьева. Еще мне нравится Михаил Пашнин – опытный защитник. В целом, все ребята неплохо играют, но за теми, кого я назвал, слежу более пристально», – сказал бывший защитник клубов Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Россия 25» проиграла первый турнир под руководством Ротенберга