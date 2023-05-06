Алистров близок к переходу в СКА. Клуб договорился с минским «Динамо» об обмене (Metaratings)

Нападающий Владимир Алистров близок к переходу в СКА.

Как сообщает Metaratings, питерский клуб договорился с минским «Динамо» об обмене игрока.

является ограниченно свободным агентом.

Ранее стало известно, что « » предложил форварду контракт. Минское « » должно повторить предложение, чтобы сохранить игрока.

В этом сезоне 22-летний белорусский форвард набрал 29 (12+17) очков в 67 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ.

Еще 4 (3+1) балла добавил в 6 играх плей-офф.