Алистров близок к переходу в СКА. Клуб договорился с минским «Динамо» об обмене (Metaratings)
Нападающий Владимир Алистров близок к переходу в СКА.
Как сообщает Metaratings, питерский клуб договорился с минским «Динамо» об обмене игрока.
Алистров является ограниченно свободным агентом.
Ранее стало известно, что «Металлург» предложил форварду контракт. Минское «Динамо» должно повторить предложение, чтобы сохранить игрока.
В этом сезоне 22-летний белорусский форвард набрал 29 (12+17) очков в 67 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ.
Еще 4 (3+1) балла добавил в 6 играх плей-офф.
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