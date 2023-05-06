Алистров близок к переходу в СКА. Клуб договорился с минским «Динамо» об обмене (Metaratings)

Теги Металлург Мг СКА возможные переходы Динамо Минск КХЛ Владимир Алистров Хоккей

Нападающий Владимир Алистров близок к переходу в СКА.

Как сообщает Metaratings, питерский клуб договорился с минским «Динамо» об обмене игрока.

Алистров является ограниченно свободным агентом.

Ранее стало известно, что «Металлург» предложил форварду контракт. Минское «Динамо» должно повторить предложение, чтобы сохранить игрока.

В этом сезоне 22-летний белорусский форвард набрал 29 (12+17) очков в 67 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ. 

Еще 4 (3+1) балла добавил в 6 играх плей-офф.

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19 комментариев

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GreenUfa
Я не понимаю или потолок на них не действует или они налог на роскошь платят? Все эти игроки что у них есть в другой команде на 2 состава бы в потолок с трудом поместились
+43
-3
+40
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Wayne Gretzky 99
Йозе все равно обосрется. Теперь только перекрестно.
+32
-2
+30
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usenko
Такое впечатление, что руководство СКА работает по принципу: неважно, что игрок у нас играть не будет, главное, чтобы у соперника он не играл
+29
-2
+27
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T.Camry
Когда же вы нажрётесь?
+14
-3
+11
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Rialto 82
Рома, не подавись!
+12
-2
+10
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Кеша
Толчинский из Авангард в ска, Кадейкин из Салавата в ска, Дедунов из Авангарда в ска, тренер Ключников - Адмирал, Старков и Зинченко из Витязя в СКА, тренер Чайки Николай Воеводин выигравшей Кубок Харламова в МХЛ стал тренером СКА-Невы, Земченок из Металлурга, Сергеев из ЦСКА, Алистров из Минска.
+11
-1
+10
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Ыжык
Ответ GreenUfa
Я не понимаю или потолок на них не действует или они налог на роскошь платят? Все эти игроки что у них есть в другой команде на 2 состава бы в потолок с трудом поместились
Да все ровно, щас по фармам распихают.
+10
-3
+7
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badr
Интересно, и кого к нам вместо Али отдадут? Мы согласны на Яшкина и Фальковского.
+4
0
+4
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Болельщик МГ
Агенты у Металлург работают очень круто. Из под носу уже второго игрока переманили
+3
0
+3
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Rialto 82
Ответ T.Camry
Когда же вы нажрётесь?
Походу никогда
+5
-2
+3
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bars1998
На Грицюка обменяют😁
+2
0
+2
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Magnit102
Руководство лиги!Остановите уже этот еврейский беспредел!!!Это уже ни в какие ворота, наглость и жадность!
+2
0
+2
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Shamarin
Как ты говоришь: "сборная мира". Перечитай сам ещё раз эти фамилии, любой из них играл бы в первой пятёрке клуба НХЛ.. гыыы
Бедный Рома. И как с этими дровами кубок Гагарина брать?
0
0
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Rialto 82
Ответ GreenUfa
Я не понимаю или потолок на них не действует или они налог на роскошь платят? Все эти игроки что у них есть в другой команде на 2 состава бы в потолок с трудом поместились
Лишних в вышку отправят
+1
-1
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Дима Миронов
Ответ GreenUfa
Я не понимаю или потолок на них не действует или они налог на роскошь платят? Все эти игроки что у них есть в другой команде на 2 состава бы в потолок с трудом поместились
потолок обещают к 26 году
0
0
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Alexey Catalonsky
Ответ Rialto 82
Рома, не подавись!
"Не" явно лишне.
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