«Металлург» предложил контракты форвардам Гераськину и Алистрову. Оба – ограниченно свободные агенты

Теги Металлург Мг Северсталь возможные переходы Динамо Минск КХЛ Игорь Гераськин Владимир Алистров Хоккей

«Металлург» предложил контракты форвардам Игорю Гераськину и Владимиру Алистрову.

Оба игрока являются ограниченно свободными агентами.

Их текущие клубы («Северсталь» и минское «Динамо» соответственно) должны будут либо повторить предложение, либо отпустить игрока за компенсацию.

В сезоне-2022/23 Гераськин провел 66 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 43 (14+29) очка. В 7 играх плей-офф отметился 5 передачами.

Форвард провел 5 сезонов под руководством тренера Андрея Разина, возглавившего «Металлург» в апреле.

22-летний Алистров набрал 29 (12+17) очков в 67 матчах в регулярном чемпионате. Еще 4 (3+1) балла добавил в 6 играх плей-офф. 

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4 комментария

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Rudenzik
Скажите кто-нибудь Разину, что у Магнитки есть деньги и не нужно её превращать в Северсталь
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+5
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Александр Романов
Устроили здесь НХЛ понимаешь
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Олег
Ответ Rudenzik
Скажите кто-нибудь Разину, что у Магнитки есть деньги и не нужно её превращать в Северсталь
По этому и берёт в ком уверен. 😁.
Потому что деньги есть...
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Darkhan Darkhan
Ответ Rudenzik
Скажите кто-нибудь Разину, что у Магнитки есть деньги и не нужно её превращать в Северсталь
гераськин нормальный игрок, он тащит тех в ком уверен, нормальное желание
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