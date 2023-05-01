«Металлург» предложил контракты форвардам Гераськину и Алистрову. Оба – ограниченно свободные агенты

«Металлург» предложил контракты форвардам Игорю Гераськину и Владимиру Алистрову.

Оба игрока являются ограниченно свободными агентами.

Их текущие клубы (« » и минское « » соответственно) должны будут либо повторить предложение, либо отпустить игрока за компенсацию.

В сезоне-2022/23 провел 66 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 43 (14+29) очка. В 7 играх плей-офф отметился 5 передачами.

Форвард провел 5 сезонов под руководством тренера Андрея Разина, возглавившего « » в апреле.

22-летний набрал 29 (12+17) очков в 67 матчах в регулярном чемпионате. Еще 4 (3+1) балла добавил в 6 играх плей-офф.