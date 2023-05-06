«Ак Барс» – фаворит в борьбе за Яшкина. Форвард может запросить 80-85 млн рублей за сезон («Бизнес Online»)
«Ак Барс» является фаворитом в борьбе за форварда Дмитрия Яшкина.
Как сообщает «Бизнес Online», в казанском клубе идут активные переговоры с игроком и его агентом.
Отмечается, что «Ак Барс» уже сделал предложение форварду. Помимо казанцев, на Яшкина претендуют еще минимум три-четыре топ-клуба.
Ожидается, что Яшкин захочет получать порядка 80-85 млн рублей за сезон. Также «Ак Барсу» будет необходимо предложить ему хорошие бонусы.
Яшкин стал лучшим бомбардиром Фонбет чемпионата КХЛ в сезоне-2022/23, набрав 62 (40+22) очка в 67 матчах за СКА. В плей-офф форвард отметился 7 (5+2) баллами в 14 играх.
В любом случае кто приобретёт,вряд-ли пожалеет.