«Ак Барс» – фаворит в борьбе за Яшкина. Форвард может запросить 80-85 млн рублей за сезон («Бизнес Online»)

«Ак Барс» является фаворитом в борьбе за форварда Дмитрия Яшкина.

Как сообщает «Бизнес Online», в казанском клубе идут активные переговоры с игроком и его агентом.

Отмечается, что « » уже сделал предложение форварду. Помимо казанцев, на претендуют еще минимум три-четыре топ-клуба.

Ожидается, что Яшкин захочет получать порядка 80-85 млн рублей за сезон. Также «Ак Барсу» будет необходимо предложить ему хорошие бонусы.

Яшкин стал лучшим бомбардиром Фонбет чемпионата в сезоне-2022/23, набрав 62 (40+22) очка в 67 матчах за . В плей-офф форвард отметился 7 (5+2) баллами в 14 играх.