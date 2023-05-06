«Ак Барс» – фаворит в борьбе за Яшкина. Форвард может запросить 80-85 млн рублей за сезон («Бизнес Online»)

Теги Ак Барс СКА возможные переходы КХЛ Дмитрий Яшкин деньги Хоккей

«Ак Барс» является фаворитом в борьбе за форварда Дмитрия Яшкина.

Как сообщает «Бизнес Online», в казанском клубе идут активные переговоры с игроком и его агентом.

Отмечается, что «Ак Барс» уже сделал предложение форварду. Помимо казанцев, на Яшкина претендуют еще минимум три-четыре топ-клуба. 

Ожидается, что Яшкин захочет получать порядка 80-85 млн рублей за сезон. Также «Ак Барсу» будет необходимо предложить ему хорошие бонусы. 

Яшкин стал лучшим бомбардиром Фонбет чемпионата КХЛ в сезоне-2022/23, набрав 62 (40+22) очка в 67 матчах за СКА. В плей-офф форвард отметился 7 (5+2) баллами в 14 играх.

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34 комментария

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Ыжык
Ну то есть лучший бомбардир кхл просит 80-85, а 95 Ткачеву унизительно мало)
+35
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+30
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Евгений Ширшов
Ответ Ыжык
Ну то есть лучший бомбардир кхл просит 80-85, а 95 Ткачеву унизительно мало)
Так в этом и вся соль всего этого скандала. У агента крышу сорвало, после чего стал чуть ли не вымогательством заниматься. И всё это под одобрительные кивки своих друзей из СЭ
+25
-5
+20
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Олег
Как Рома его отпускает, даже странно.
В любом случае кто приобретёт,вряд-ли пожалеет.
+9
-1
+8
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мик джагер
На замену Воронкова...
+10
-4
+6
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4k7shv9zrw
Ответ _Абырвалг_
А потолка-то хватит ? А, он же резиновый, я и забыл, и бонусы в него не входят. )))
Учитывая что у нынешнего ак барса около сотни было свободно, плюс двух защей и пару напов слить хотят, вполне хватит и на него и на толчи
+10
-4
+6
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marshal .masha
Ответ Олег
Как Рома его отпускает, даже странно. В любом случае кто приобретёт,вряд-ли пожалеет.
Роме надо выигрывать ЦСКА , а у Яшкина 0+0. В регулярке и без Яшкина есть кому играть, зафига он им с таким контрактом. Тут все логично
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0
+4
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_Абырвалг_
Ответ 4k7shv9zrw
Учитывая что у нынешнего ак барса около сотни было свободно, плюс двух защей и пару напов слить хотят, вполне хватит и на него и на толчи
Откуда около сотни свободных-то.Если офиц-но было 840,а Санек с бонусами 200 освоил.Остальные за интерес играли ?
+6
-2
+4
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Эмиль Шайдуллин
Ответ 4k7shv9zrw
Представляю если его в звено с Радуловым поставят..
Поставят, конечно. Место то освободилось. Хотя и к Шипе с Кагой можно
+6
-3
+3
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Ыжык
Ответ Дима Миронов
кто говорит что надо дать ему столько? Я только перечислил его доводы он только попросил же столько, Шарипзянов тоже сначала просил 80, потом его подписали на 65
Даже забрехавшийся цыган сказал что Ткачеву дали 95. Этого мало? Кто мешал им продлятся в течение сезона? Цыган специально вел ситуацию к конфликту и получил его. Но я надеюсь у Крылова хватит ресурса осадить зарвавшегося торгаша.
+2
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srs
Ответ 4k7shv9zrw
Учитывая что у нынешнего ак барса около сотни было свободно, плюс двух защей и пару напов слить хотят, вполне хватит и на него и на толчи
Отдать Войнова с Вадюшей в СЮ в обмен на молодого игрока. Ден.компенсацию побольше, за то что забрали
+3
-1
+2
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srs
Ответ Эмиль Шайдуллин
Поставят, конечно. Место то освободилось. Хотя и к Шипе с Кагой можно
Радулов играет сам с собой. Не мешайте ему
+2
0
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srs
Ответ 4k7shv9zrw
840 было на начало сезона, а по ходу сезона ушли бурми за 50 и Тарасов за 45, ну и Зарип не помню около 3-5 вроде
Чудинов к ромбикам перебрался. Пришли: 0
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Ыжык
Ответ Дима Миронов
У него больше очков чем,у них и паспорт правильный
Серьезно? На 4 очка у Ткачева больше чем у Буше. И теперь ему нужно навалить 120? При том что Ткачев не умеет играть в обороне, не выполняет требования тренеров, часто обрезается, не играет в меньшинстве? Пусть найдет команду в кхл которая даст ему больше только за правильный паспорт.
+1
0
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Ыжык
Ответ Дима Миронов
у Ткачева паспорт правильный, и партнёры получают больше
Найт получает 95, при том что пашет и в большинстве и в меньшинстве, Буше вообще тащил команду пока Володя капризничал с Рябыкиным. И вот с каких он должен получать больше? 95 это очень много для него.
+1
0
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Misson
Ответ bars1998
Бонусы Санька не входили в потолок так и не будут входить и на следующий год)
Санек делает кассу, создает ажиотаж на льду и в медиапространстве, поэтому ему можно больше, чем другим. Любой лиге нужны звезды.
+1
0
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_Абырвалг_
А потолка-то хватит ? А, он же резиновый, я и забыл, и бонусы в него не входят. )))
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4k7shv9zrw
Ответ _Абырвалг_
Откуда около сотни свободных-то.Если офиц-но было 840,а Санек с бонусами 200 освоил.Остальные за интерес играли ?
840 было на начало сезона, а по ходу сезона ушли бурми за 50 и Тарасов за 45, ну и Зарип не помню около 3-5 вроде
+2
-1
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РАМИЛЬ ГАРАЕВ
Яшкин украшение КХЛ!!!
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bars1998
Ответ _Абырвалг_
Откуда около сотни свободных-то.Если офиц-но было 840,а Санек с бонусами 200 освоил.Остальные за интерес играли ?
Бонусы Санька не входили в потолок так и не будут входить и на следующий год)
+1
-1
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Серый
Ответ marshal .masha
Роме надо выигрывать ЦСКА , а у Яшкина 0+0. В регулярке и без Яшкина есть кому играть, зафига он им с таким контрактом. Тут все логично
думаю, Яшкин сам догадался, кто на самом деле гений тренерской мысли. Как и Гусев
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-1
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Дима Миронов
Ответ Ыжык
Ну то есть лучший бомбардир кхл просит 80-85, а 95 Ткачеву унизительно мало)
у Ткачева паспорт правильный, и партнёры получают больше
+1
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Дима Миронов
Ответ Ыжык
Найт получает 95, при том что пашет и в большинстве и в меньшинстве, Буше вообще тащил команду пока Володя капризничал с Рябыкиным. И вот с каких он должен получать больше? 95 это очень много для него.
У него больше очков чем,у них и паспорт правильный
0
0
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Антон Хохряков
Ответ РАМИЛЬ ГАРАЕВ
Яшкин украшение КХЛ!!!
😂😂😂
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Дима Миронов
Ответ Ыжык
Серьезно? На 4 очка у Ткачева больше чем у Буше. И теперь ему нужно навалить 120? При том что Ткачев не умеет играть в обороне, не выполняет требования тренеров, часто обрезается, не играет в меньшинстве? Пусть найдет команду в кхл которая даст ему больше только за правильный паспорт.
кто говорит что надо дать ему столько? Я только перечислил его доводы он только попросил же столько, Шарипзянов тоже сначала просил 80, потом его подписали на 65
0
0
0
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srs
Упустить Яшу во второй раз за полтора межсезонья будет позорищем рафиковых... гнать в том направлении куда пошел Даниилка Тарасов
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