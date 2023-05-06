Ротенберг о Хуснутдинове: «У него повреждение. Сыграет ли он в следующем матче, пока не известно»

Капитан сборной «России 25» Марат Хуснутдинов получил травму в игре против Казахстана.

Об этом сообщил главный тренер «России 25» .

«У него повреждение, и сыграет ли он в следующем матче, пока не известно.

У нас не было времени на восстановление перед прошедшей игрой. Здесь не мы решаем, когда нам играть.

Для ребят очень тяжело, и надо их поблагодарить за самоотверженность. Мы сейчас восстановимся и будем сильнее», – сказал Ротенберг после поражения от Беларуси (4:7).