Бардаков о 4:7 от Беларуси: «Они немного поменяли тактику, сыграли примерно так, как «Локомотив» в КХЛ. 9 мая будет совсем другая игра»

Захар Бардаков отметил, что Беларусь поменяла тактику в матче против «России 25» (7:4).

«Матч получился тяжелым – это правда. Белорусы немного поменяли тактику. Они сыграли примерно так, как в играет « ». Просто мы отдали им шайбу и играли без нее. В этом была наша проблема.

То, что мы проводили вчера матч, а белорусы отдыхали, сильно сказалось. У нас даже 24 часов не было на восстановление, но на это нельзя смотреть. В чемпионате бывают сложнее ситуации. В плане сил это была очень тяжелая игра.

Сейчас будем восстанавливаться и делать процедуры. 9 мая будет совсем другая игра», – сказал нападающий сборной «России 25» и СКА Бардаков.