Бардаков о 4:7 от Беларуси: «Они немного поменяли тактику, сыграли примерно так, как «Локомотив» в КХЛ. 9 мая будет совсем другая игра»
Захар Бардаков отметил, что Беларусь поменяла тактику в матче против «России 25» (7:4).
«Матч получился тяжелым – это правда. Белорусы немного поменяли тактику. Они сыграли примерно так, как в КХЛ играет «Локомотив». Просто мы отдали им шайбу и играли без нее. В этом была наша проблема.
То, что мы проводили вчера матч, а белорусы отдыхали, сильно сказалось. У нас даже 24 часов не было на восстановление, но на это нельзя смотреть. В чемпионате бывают сложнее ситуации. В плане сил это была очень тяжелая игра.
Сейчас будем восстанавливаться и делать процедуры. 9 мая будет совсем другая игра», – сказал нападающий сборной «России 25» и СКА Бардаков.
Решил показать хоккей Рома, показал....
Спасибо что расписался в своей некомпетентности. КЛОУН РОМА 😂
Честно я рад за Белоруссию....