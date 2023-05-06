Бардаков о 4:7 от Беларуси: «Они немного поменяли тактику, сыграли примерно так, как «Локомотив» в КХЛ. 9 мая будет совсем другая игра»

Теги Локомотив СКА Сборная Беларуси по хоккею КХЛ Чемпионат.com Захар Бардаков сборная России U25 Хоккей

Захар Бардаков отметил, что Беларусь поменяла тактику в матче против «России 25» (7:4).

«Матч получился тяжелым – это правда. Белорусы немного поменяли тактику. Они сыграли примерно так, как в КХЛ играет «Локомотив». Просто мы отдали им шайбу и играли без нее. В этом была наша проблема.

То, что мы проводили вчера матч, а белорусы отдыхали, сильно сказалось. У нас даже 24 часов не было на восстановление, но на это нельзя смотреть. В чемпионате бывают сложнее ситуации. В плане сил это была очень тяжелая игра.

Сейчас будем восстанавливаться и делать процедуры. 9 мая будет совсем другая игра», – сказал нападающий сборной «России 25» и СКА Бардаков.

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ALEKS66
9 мая будет игра в поддавки. А Ротенберг это не тренер-это наглый мажор и бездарность которого непонятно за что поддерживает федерация хоккея. Позорище.
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
KSA1985
Локомотив 7 шайб за игру в этом сезоне не забрасывал
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
marshal .masha
Чего Квартальнов вас уже разобрал и даже без легов одолел?
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег
Ротенберга нагнули,Квартальнов молодец.
Решил показать хоккей Рома, показал....
Спасибо что расписался в своей некомпетентности. КЛОУН РОМА 😂
Честно я рад за Белоруссию....
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
badr
Ну какой Локомотив, 4 звено наше забросило 4 шайбы, там там всем кроме Филяева до 20 лет, когда такое было, соответственно ваше 4 ое провалило игру.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
цэсемьэр
Ответ badr
Ну какой Локомотив, 4 звено наше забросило 4 шайбы, там там всем кроме Филяева до 20 лет, когда такое было, соответственно ваше 4 ое провалило игру.
для ромкиных системщиков все страшное и непонятное - это Локомотив, особенно когда их возят 4м звеном дебютанты и вчерашние юниоры😆
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alklimov2018
Не очень понял. А то что они поменяли тактику - это только после игры поняли?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ROS#
Игра будет другая ,а поза у вас будет анало гичная
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий