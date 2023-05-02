Ротенберг о «России 25»: «Вся страна будет жить играми сборной! Можем сравнить наше турне с поездками НХЛ в Австралию и Европу»

Роман Ротенберг заявил, что вся страна будет жить играми сборной «России 25» в майском турне.

Сегодня команда под руководством главного тренера проведет первый матч в рамках «Лига Ставок Большого тура сборной» – против сборной Беларуси в Челябинске.

В период с 2 по 16 мая состоятся 7 матчей против белорусов – в Челябинске, Красноярске, Туле и Минске.

– Какой резонанс в стране вызовет турне сборной «Россия 25»?

– Вся страна будет жить играми сборной России! Мы никого не копируем, но берем все лучшее. Есть выездные матчи . Вот они поедут в Австралию, прокатятся по Европе. Мы можем с этим событием сравнить наше турне. Это не просто хоккей, но и маркетинг, продажа атрибутики. Свои высокие стандарты по всем направлениям.

Когда в свое время я мог летать в США, то ходил на все матчи НХЛ, все изучил. И без этого у меня же не было бы всех этих знаний! В любой профессии каждый день надо учиться. Вот и сборная России по хоккею задает высокий стандарт.

И мы сделаем все, чтобы о нас говорила вся страна, чтобы он нас писали все журналисты. Мы открыты абсолютно, пускаем в раздевалку – наши двери открыты! – сказал .

Мы посмотрели, как Ротенберг работает в новой сборной: первым вышел на тренировку и вместе с командой кричал «Россия!»