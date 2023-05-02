Ротенберг о «России 25»: «Вся страна будет жить играми сборной! Можем сравнить наше турне с поездками НХЛ в Австралию и Европу»

Теги СКА ФХР Сборная России по хоккею НХЛ КХЛ Роман Ротенберг Матч ТВ NHL Global Series сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг заявил, что вся страна будет жить играми сборной «России 25» в майском турне.

Сегодня команда под руководством главного тренера СКА проведет первый матч в рамках «Лига Ставок Большого тура сборной» – против сборной Беларуси в Челябинске. 

В период с 2 по 16 мая состоятся 7 матчей против белорусов – в Челябинске, Красноярске, Туле и Минске. 

– Какой резонанс в стране вызовет турне сборной «Россия 25»?

– Вся страна будет жить играми сборной России! Мы никого не копируем, но берем все лучшее. Есть выездные матчи НХЛ. Вот они поедут в Австралию, прокатятся по Европе. Мы можем с этим событием сравнить наше турне. Это не просто хоккей, но и маркетинг, продажа атрибутики. Свои высокие стандарты по всем направлениям.

Когда в свое время я мог летать в США, то ходил на все матчи НХЛ, все изучил. И без этого у меня же не было бы всех этих знаний! В любой профессии каждый день надо учиться. Вот и сборная России по хоккею задает высокий стандарт.

И мы сделаем все, чтобы о нас говорила вся страна, чтобы он нас писали все журналисты. Мы открыты абсолютно, пускаем в раздевалку – наши двери открыты! – сказал Ротенберг

Мы посмотрели, как Ротенберг работает в новой сборной: первым вышел на тренировку и вместе с командой кричал «Россия!»

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58 комментариев

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Mephi027
Да едва ли не всей стране пофигу, там второй раунд кубка Стэнли намечается, записные фавориты вылетают один за другим - вот это куда интереснее.
+77
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Tim1ks
сказочный 🤡
+52
-1
+51
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Святослав Федорович
вся страна будет жить майскими на даче:)
+32
-1
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Макс Николаев
Размер песочницы и стоимость игрушек мальчика Бори впечатляют.
+27
-1
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Vadyan_chel1994
Ответ Mephi027
Да едва ли не всей стране пофигу, там второй раунд кубка Стэнли намечается, записные фавориты вылетают один за другим - вот это куда интереснее.
Финал запада: цска-ска каждый год, вот что манит народ, а не эти ваши интриги и новые чемпионы постоянно
+23
0
+23
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Владислав Быстров
Дословно это интервью можно рассказать на медкомиссии, если хочется, чтобы признали не годным
+16
0
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Ми Ша
Та-даммм! Я думаю ещё круче. Это будет как кругосветное турне The Beatles, стадионы будут забиты под завязку, придётся в каждом городе устраивать матчи на бис.Зрители от счастья начнут писать паром и биться в конвульсиях. Это будет фурор !!!
+14
0
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Ap6y3
Из-за таких, как ты население напрочь потеряло интерес к играм сборной
+11
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Bartez1986
Так и есть. Три ночи уже не сплю, не могу дождаться. Ох и валидол ждет сегодня вечером! Начинаются главные игры десятилетия!!!
+12
-1
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Алексѣй Пестовъ
Во-первых, речной транспорт такого количества людей поднять не сможет. Следовательно, НКПС построит железнодорожную магистраль Москва — Васюки. Это — раз. Два — это гостиницы и небоскребы для размещения гостей. Три — это поднятие сельского хозяйства в радиусе на тысячу километров: гостей нужно снабжать — овощи, фрукты, икра, шоколадные конфекты. Дворец, в котором будет происходить турнир, — четыре. Пять — постройка гаражей для гостевого автотранспорта. Для передачи всему миру сенсационных результатов турнира придется построить сверхмощную радиостанцию. Это — в-шестых. Теперь относительно железнодорожной магистрали Москва — Васюки. Несомненно, таковая не будет обладать такой пропускной способностью, чтобы перев езти в Васюки всех желающих. Отсюда вытекает аэропорт «Большие Васюки» — регулярное отправление почтовых самолетов и дирижаблей во все концы света, включая Лос-Анжелос и Мельбурн.
+11
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Андрей Трубецкой
Заберите в больницу этого пассажира
+9
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daniel-cristian
а будут матчи с таджикистаном и киргизией?
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Melnikov1968
Про всю страну лучше бы молчал.
+7
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Конь Пальто
На всех постах в России похоже психически больные люди
+5
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Hola Hola
Мне кажется, он троллит уже. Невозможно это всерьёз говорить.
+5
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несахар
Ответ Tim1ks
сказочный 🤡
слово "блаженный" даже больше подходит
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pztpzhmx66
Ответ Mephi027
Да едва ли не всей стране пофигу, там второй раунд кубка Стэнли намечается, записные фавориты вылетают один за другим - вот это куда интереснее.
Это точно
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Андрей Трубецкой
Ответ Y BO
Зато у бюджетников все майские уже расписаны)
В точку, ахахах. Со всех деревень народ свезут чтобы создать атмосферу всеобщего интереса к такому нереальному мероприятию. Картофельный будет в 1 звене? Если нет то не смотрим
+4
-1
+3
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Злобный Конь
🤦🤦🤦
+3
0
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Михаил Савченко
Десять минут искал гифку, где пятеро санитаров запихивают мужика в скорую и везут в дурку, да так и не нашёл. Мне кажется это был бы идеальный комментарий к любой новости про Роттенберга
+2
0
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Рекорд в наших сердцах
Хорошо, наверное, жить в собственном мирке
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ITishneG
ахаха, вот чудак человек
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el_gato
да чего уж скромничать, Роман
можете сравнить с высадкой на Луне и открытием Америки!
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k-kaprizov
Волшебный ты наш, таблеточки не забывай принимать
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Вечно в бане
Ответ Святослав Федорович
вся страна будет жить майскими на даче:)
Зато на даче будет не отрываясь смотреть на блистательные баталии дружины Ротенберга. Все посадки и шашлыки под угрозой.
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