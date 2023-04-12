Клубы НХЛ впервые в истории сыграют в Австралии. «Аризона» и «Лос-Анджелес» в сентябре проведут 2 выставочных матча в Мельбурне
Клубы НХЛ впервые в истории сыграют в Австралии.
«Лос-Анджелес» и «Аризона» проведут 2 выставочных матча в Мельбурне в сентябре.
Игры, которые намечены на 23 и 24 сентября, примет арена Рода Лэйвера, где традиционно проходят теннисные турниры Australian Open из серии «Большого шлема».
НХЛ подготовит арену к хоккейным матчам, исходя из практики игр на открытом воздухе в Северной Америке. Выдвижная крыша при этом останется закрытой.
Впервые в истории команды НХЛ проведут матчи в Южном полушарии.
«Мы не влезаем в такие истории, не проведя достаточного количества исследований и не убедившись, что в этом есть смысл. Мы считаем, что Австралия – это хороший рынок для нас», – сказал вице-президент лиги Дэвид Пропер.
Отмечается, что в 2022 году на Австралию пришлось в общей сложности 7,7 млн посещений цифровых платформ НХЛ – 7-е место среди всех стран за исключением Канады и США.
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