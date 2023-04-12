Клубы НХЛ впервые в истории сыграют в Австралии. «Аризона» и «Лос-Анджелес» в сентябре проведут 2 выставочных матча в Мельбурне

Теги выставочные матчи Лос-Анджелес Аризона бизнес НХЛ арена Рода Лэйвера сборная Австралии NHL Global Series Хоккей

Клубы НХЛ впервые в истории сыграют в Австралии.

«Лос-Анджелес» и «Аризона» проведут 2 выставочных матча в Мельбурне в сентябре.

Игры, которые намечены на 23 и 24 сентября, примет арена Рода Лэйвера, где традиционно проходят теннисные турниры Australian Open из серии «Большого шлема». 

НХЛ подготовит арену к хоккейным матчам, исходя из практики игр на открытом воздухе в Северной Америке. Выдвижная крыша при этом останется закрытой. 

Впервые в истории команды НХЛ проведут матчи в Южном полушарии. 

«Мы не влезаем в такие истории, не проведя достаточного количества исследований и не убедившись, что в этом есть смысл. Мы считаем, что Австралия – это хороший рынок для нас», – сказал вице-президент лиги Дэвид Пропер. 

Отмечается, что в 2022 году на Австралию пришлось в общей сложности 7,7 млн посещений цифровых платформ НХЛ – 7-е место среди всех стран за исключением Канады и США.

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ми Ша
НХЛ шагает по планете!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимири Йолкиннен
Уокер перейдет в Аризону?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rialto
Кенгуру будут довольны
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
_abc_
От 600 баксов билеты... Охренеть. И в продаже только горстка на оба матча. Остальные уже выкупили?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сельмаш1930
Зачем, для кого и какая от этого выгода? В этом самом странном месте на планете Земля даже футбол на 4 месте после регби, тенниса... и крикета, а тут ещё неведома зверушка для них под названием хоккей. Куда эффектнее было бы провести матч в Италии, в Милане или Риме например или в Дубае(россиян там сейчас как блох на дворовой собаке и бабки везде как песок в пустыне). Лучшие игроки ЛАК и Аризоны уж точно постараются найти у себя травмы, чтобы не лететь чёрт знает туда, где их особо и не ждут.
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Павел Гаврош
Круто!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий