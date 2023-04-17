Ротенберг о «России 25»: «Должны показывать лучший хоккей советских традиций. «Торпедо» ставят в пример – они перенимают опыт СКА, мы с Козыревым эту систему разрабатывали»

Роман Ротенберг заявил, что команда «Россия 25» должна показывать советский хоккей.

Ранее стало известно, что он стал главным тренером сборной «России 25». Тренерский совет ФХР утвердил его единогласно.

– Это, по сути, выставочная сборная «Россия 25». Такой проект для поездки в регионы. Нельзя ведь говорить, что вы возглавили национальную сборную России, чтобы не было путаницы?

– Все должны понимать, что сборная «Россия 25» сейчас едет в турне по странам. Обсуждать все остальное нет смысла.

Все зависит от нашей и моей личной работы, как было в этом сезоне. Мы должны показывать лучший хоккей советских традиций, который у нас в крови.

Вы видели, как играет СКА – только в сборной все будет еще лучше! В пример многие ставят « », но там тоже перенимают наш опыт.

Потому что в штабе нижегородцев работал , который теперь возглавил « ». Он входил в рабочую группу, и мы с ним эту систему разрабатывали вместе.

Кстати, мы приглашали в сборную «Россия 25» и Андрея Козырева, и Андрея Разина, но они не смогли, потому что заняты сейчас своими новыми командами.

С помощниками мы еще определимся, но я верю, что мы на пути к большим победам на чемпионатах мира и Олимпиадах.

А кто будет работать дальше – ответственное решение примет тренерский совет ФХР, который я благодарю за доверие.

Там собраны наши легенды – люди, которые понимают, что такое тренерская профессия, – сказал главный тренер .

Ротенберг придумал, запустил и возглавил «Россию 25». Но главным тренером такого проекта должен быть Ларионов