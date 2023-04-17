Ротенберг о «России 25»: «Должны показывать лучший хоккей советских традиций. «Торпедо» ставят в пример – они перенимают опыт СКА, мы с Козыревым эту систему разрабатывали»

Теги Северсталь СКА Торпедо Сборная России по хоккею Андрей Козырев КХЛ Андрей Разин Роман Ротенберг Матч ТВ сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг заявил, что команда «Россия 25» должна показывать советский хоккей.

Ранее стало известно, что он стал главным тренером сборной «России 25». Тренерский совет ФХР утвердил его единогласно.

– Это, по сути, выставочная сборная «Россия 25». Такой проект для поездки в регионы. Нельзя ведь говорить, что вы возглавили национальную сборную России, чтобы не было путаницы?

– Все должны понимать, что сборная «Россия 25» сейчас едет в турне по странам. Обсуждать все остальное нет смысла.

Все зависит от нашей и моей личной работы, как было в этом сезоне. Мы должны показывать лучший хоккей советских традиций, который у нас в крови.

Вы видели, как играет СКА – только в сборной все будет еще лучше! В пример многие ставят «Торпедо», но там тоже перенимают наш опыт.

Потому что в штабе нижегородцев работал Андрей Козырев, который теперь возглавил «Северсталь». Он входил в рабочую группу, и мы с ним эту систему разрабатывали вместе.

Кстати, мы приглашали в сборную «Россия 25» и Андрея Козырева, и Андрея Разина, но они не смогли, потому что заняты сейчас своими новыми командами.

С помощниками мы еще определимся, но я верю, что мы на пути к большим победам на чемпионатах мира и Олимпиадах.

А кто будет работать дальше – ответственное решение примет тренерский совет ФХР, который я благодарю за доверие.

Там собраны наши легенды – люди, которые понимают, что такое тренерская профессия, – сказал главный тренер СКА.

Ротенберг придумал, запустил и возглавил «Россию 25». Но главным тренером такого проекта должен быть Ларионов

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70 комментариев

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alexpashc1982@gmail.com
да и вообще ты хоккей придумал
+124
0
+124
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Dundee
Че ты там разрабатывал бездарь??Нулевой человек и тренер. Пустое место. Когда ты со своей семье свалишь из страны, мурзилка. Балабол.
+95
-2
+93
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Fanil Mazitov
Совсем крыша поехала у мальчика,он еще суперсерию с Канадцами выиграл.
+59
-1
+58
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посмотрел 801 игру нхл
Ахахахаха.
почему я так ору . Че мелочиться все команды так или иначе перенимают систему Йозе Марино.
+32
-1
+31
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Sgal
Ларионов играл в великой пятерке, когда Иозе Марино пешком под стол ходил... А оказывается это профессор у Роттенберга все перенял...
+31
-1
+30
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endrioo
Ответ Dundee
Че ты там разрабатывал бездарь??Нулевой человек и тренер. Пустое место. Когда ты со своей семье свалишь из страны, мурзилка. Балабол.
Забавно было как СКА брал в последней игре тайм-аут, Роттенберг играл в бильярд у себя в штанах а за него там отдавались совсем иные люди, чертили схемы и что-то пытались придумать, он лишь смог кулачками придумать постучаться, на большее ума не хватило.
+20
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Mechel**
Он реально блаженный
+18
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сервисник
Суперсерию знаешь? Я играл!
Харламова помнишь? Я учил!
+18
0
+18
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oberkorn
Ответ Mechel**
Он реально блаженный
Нет. Он туп ой, наг лый, беспринципный маж ор
+15
0
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pele_kan
Ответ Dundee
Че ты там разрабатывал бездарь??Нулевой человек и тренер. Пустое место. Когда ты со своей семье свалишь из страны, мурзилка. Балабол.
разрабатывал ротен и в частности язык
+12
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MosFzz
Человек в своем мире живёт. Ему там уютно, а вы...
+9
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BigHead
«А еще я придумал брать деревянную палку и бить ей по резиновой штуке, чтобы она залетела между железными такими тонкими стойками, и чтобы мужик в большой форме не поймал и чтобы при этом все были на коньках» добавил главный тренер сборной.
+9
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vizaslayer
Сов традиции, чего. !? со своей красной машиной задрал по полной ! теперь еще это придумывает, ох и сказочный фантазёр.
+8
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Синяя Кровь
да ладно торпедо. Тут у нас слухи идут что Скотти Боуман пересматривает всю свою тактику по твоим видео коссетам.
+7
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Aleksandr Danilov
Умоляю IIHF, верните Россию на ЧМ во главе с Роттенбергом, я хочу поржать
+8
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Синяя Кровь
И Путинского хоккейного Арлекино понесло, прямо как Остапа.
+6
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endrioo
А чего он не сказал, что Ларионов учился у него тренировать, и вообще его кубки Стэнли это абсолютно заслуга Роттенберга?
+5
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TimGI86
Выгнал Козырева, и играет в совсем другой хоккей, нежели Торпедо, да активный, но движения меньше, форчекинг вместо активного 2-1-2, 1-2-2, вместо замедления и регулярной перегруппировки в нейтральной зоне, более вертикальное прохождение ее за счет длинного паса. Более менее похоже - это стиль подключения защитников, они и там и там более активны, часто оказываются у чужих ворот, но на этом все
Как можно говорить так? По сути он сейчас говорит: «я с Козыревым написал систему игры Торпедо»))) не смех же, самому не смешно
+4
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Эрик Бадретдинов
Остановите кто нибудь его 🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️
+4
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Харламов Никита
а во лбу звезда горит 🤦🏼‍♂️
+4
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Melnikov1968
Все должны понимать, что сборная «Россия 25» сейчас едет в турне по странам. Обсуждать все остальное нет смысла.(с)
Ничего я тебе не должен, и чихал я на любую сборную под твоим руководством.
+5
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Владимир Данилов
Ответ сервисник
Суперсерию знаешь? Я играл! Харламова помнишь? Я учил!
Такая сборная только у меня и Йозе Марино 😎
+4
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Ковид 07.10.52
Он входил в рабочую группу, и мы с ним эту систему разрабатывали вместе....
Мы пахали...я и трактор...тьфу...Ларионов играл по советской системе, кто такой Козырев не знаю, а уж теоретика такого, как этот тип вообще , только с его слов....тьфу еще раз...Чего разрабатывать, если еще в СССР сделали....
+3
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Владимир Ч
Спасибо мне, что выбрал себя, обещаю себе стать лучшим тренером сборной, так же выражаю огромную благодарность ФХР РФ в лице ее вице президента Р. Ротенберга за доверие и понимание современных тенденций хоккея России. Надеюсь следующим тренером сборной станет мой сын, он уже посмотрел 600 матчей, посмотрит еще 200 и сможет тренировать как его великий отец.
+3
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oberkorn
Ну вот за что многострадальной России так везёт с прощелыгами. Ведь вывезли его в свое время в Финляндию, но для еврея с паспортом Майкла оливера, там места не нашлось, ибо он там нахер никому не нужен был. А тут родня, дзюдо, бабло, бюджет, ска
+3
0
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