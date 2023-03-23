Ротенберг об Олимпиаде: «Дай Бог, мы вернемся обратно – и обыграем Канаду. У нас такая задача. Верю, что справедливость восторжествует»
Роман Ротенберг высказался касательно возможного участия россиян в Олимпиаде.
– ИИХФ объявила свое решение, но через неделю МОК обсудит, допускать ли россиян и белорусов в Париж-2024. Вероятность этого весьма значительна. Есть ли у вас оптимизм в плане Олимпиады?
– Да, даже президент ИИХФ Люк Тардиф сказал на совещании, как я слышал: у ИИХФ своя кухня, а МОК – это отдельная история. Там они сами принимают решение. И я верю, что справедливость восторжествует.
– А вас радует позиция Национальной хоккейной лиги, где выступают россияне, где чествуют Александра Овечкина, где на драфте выбирают Матвея Мичкова и другую нашу молодежь?
– Кстати, я поздравил Сашу после торжественной церемонии в Вашингтоне. Он большой молодец, столько голов забивает. Дай Бог ему еще больше шайб. Отличная церемония, прекрасный подарок, когда ему вручили раритетную клюшку с автографами хоккеистов сборной СССР от 1974 года.
НХЛ показывает, что политика политикой, но спорт остается спортом. Мы много общаемся с канадцами – с хоккеистами и тренерами. Все разговаривают с нами, как и раньше. Никакого предвзятого отношения мы не видим. Хоккей всех объединяет. Дай Бог, мы все вернемся обратно – и обыграем Канаду. У нас такая задача, – заявил генеральный директор и главный тренер СКА, первый вице-президент Федерации хоккея России.
Овечкину устроили шикарную церемонию в Вашингтоне: куча подарков, трон из шайб. А он забил гол №820 и побил рекорд Гретцки
Гордиться золотом Олимпиады-2018 с овертаймом с немцами и с отыгрышем в третьем периоде - ну такое себе . Так какой результат?
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А где собственно до этого было не справедливо??? Когда Маджиапани внезапно приехал на ЧМ?!
Вот бы у либерастов бомбануло. Они то троллят Романа, а он дает результат и сейчас один из лучших тренеров КХЛ.