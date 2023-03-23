Ротенберг об Олимпиаде: «Дай Бог, мы вернемся обратно – и обыграем Канаду. У нас такая задача. Верю, что справедливость восторжествует»

Теги СКА ФХР ИИХФ Сборная России по хоккею Вашингтон Александр Овечкин Сборная Канады по хоккею НХЛ МОК олимпийский хоккейный турнир Роман Ротенберг Политика Матч ТВ Люк Тардиф Хоккей

Роман Ротенберг высказался касательно возможного участия россиян в Олимпиаде.

– ИИХФ объявила свое решение, но через неделю МОК обсудит, допускать ли россиян и белорусов в Париж-2024. Вероятность этого весьма значительна. Есть ли у вас оптимизм в плане Олимпиады?

– Да, даже президент ИИХФ Люк Тардиф сказал на совещании, как я слышал: у ИИХФ своя кухня, а МОК – это отдельная история. Там они сами принимают решение. И я верю, что справедливость восторжествует.

– А вас радует позиция Национальной хоккейной лиги, где выступают россияне, где чествуют Александра Овечкина, где на драфте выбирают Матвея Мичкова и другую нашу молодежь?

– Кстати, я поздравил Сашу после торжественной церемонии в Вашингтоне. Он большой молодец, столько голов забивает. Дай Бог ему еще больше шайб. Отличная церемония, прекрасный подарок, когда ему вручили раритетную клюшку с автографами хоккеистов сборной СССР от 1974 года.

НХЛ показывает, что политика политикой, но спорт остается спортом. Мы много общаемся с канадцами – с хоккеистами и тренерами. Все разговаривают с нами, как и раньше. Никакого предвзятого отношения мы не видим. Хоккей всех объединяет. Дай Бог, мы все вернемся обратно – и обыграем Канаду. У нас такая задача, – заявил генеральный директор и главный тренер СКА, первый вице-президент Федерации хоккея России.

Овечкину устроили шикарную церемонию в Вашингтоне: куча подарков, трон из шайб. А он забил гол №820 и побил рекорд Гретцки

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14 комментариев

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BillShen
Справедливо будет если за Путиным и Львовой-Беловой всей вашей шайке Ротенбергов ордера выпишут.
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Alexander Nikitin
Нормальная надежда, только там не будет судей из КХЛ, работающих "под СКА". А это значит, что выигрывать придётся по честному, а на чемпионатах мира последний раз так получалось почти десять лет назад. И прогресса нет. Даже на ОИ без нхловцев регресс - от золота к серебру, чего ожидать от чемпионатов мира.
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BillShen
Ответ Теннисный абсолют
На самом деле было бы интересно, если бы Роман Ротенберг возглавил сборную. Вот бы у либерастов бомбануло. Они то троллят Романа, а он дает результат и сейчас один из лучших тренеров КХЛ.
А какой результат у Ротенберга? Напомните когда в последний раз мы обыгрывали праймовую или околопраймовую взрослую Канаду? Я помню только Квебек-2008 и Братиславу-2009. Но с этого момента: ОИ-2010, Кубок Мира-2016, ЧМ-2015 и 2017
Гордиться золотом Олимпиады-2018 с овертаймом с немцами и с отыгрышем в третьем периоде - ну такое себе . Так какой результат?
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Коэн Варвар
Ответ Andry 72
Сейчас обыграть Канаду в лучших составах невозможно,разница просто огромна
Да нет, конечно. Сборная России в лучшем составе выглядит не менее грозно. Как минимум по именам.
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86hc6k2gdg
У всех задача выиграть турнир и только у наших недопопулистов обыграть Канаду
+1
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Белый офицер
Верю, что справедливость восторжествует
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А где собственно до этого было не справедливо??? Когда Маджиапани внезапно приехал на ЧМ?!
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Calabasas
По-любому вернёмся и обыграем! Всему своё время.
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Stanley_77
кудрявый перебрал вчера с храброй водой, до сих пор штырит
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vatto
Ответ Теннисный абсолют
На самом деле было бы интересно, если бы Роман Ротенберг возглавил сборную. Вот бы у либерастов бомбануло. Они то троллят Романа, а он дает результат и сейчас один из лучших тренеров КХЛ.
отправь ротена в адмирал и посмотри результат....нашелся тут мажорик...
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Ми Ша
Хочется верить что просто наивный …, хотя возраст говорит о другом
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IzhStyle
с Финляндией бы справится, а то что-то в последнее время не можем обыграть никак финов, ну когда пускали естественно
+4
-1
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Теннисный абсолют
На самом деле было бы интересно, если бы Роман Ротенберг возглавил сборную.
Вот бы у либерастов бомбануло. Они то троллят Романа, а он дает результат и сейчас один из лучших тренеров КХЛ.
+1
-9
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Andry 72
Сейчас обыграть Канаду в лучших составах невозможно,разница просто огромна
+10
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Александр
шо она мелет?! какая Канада🤮
+5
-1
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