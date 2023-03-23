высказался касательно возможного участия россиян в Олимпиаде.

– ИИХФ объявила свое решение, но через неделю обсудит, допускать ли россиян и белорусов в Париж-2024. Вероятность этого весьма значительна. Есть ли у вас оптимизм в плане Олимпиады?

– Да, даже президент ИИХФ Люк Тардиф сказал на совещании, как я слышал: у ИИХФ своя кухня, а МОК – это отдельная история. Там они сами принимают решение. И я верю, что справедливость восторжествует.

– А вас радует позиция Национальной хоккейной лиги, где выступают россияне, где чествуют , где на драфте выбирают Матвея Мичкова и другую нашу молодежь?

– Кстати, я поздравил Сашу после торжественной церемонии в Вашингтоне. Он большой молодец, столько голов забивает. Дай Бог ему еще больше шайб. Отличная церемония, прекрасный подарок, когда ему вручили раритетную клюшку с автографами хоккеистов сборной СССР от 1974 года.

показывает, что политика политикой, но спорт остается спортом. Мы много общаемся с канадцами – с хоккеистами и тренерами. Все разговаривают с нами, как и раньше. Никакого предвзятого отношения мы не видим. Хоккей всех объединяет. Дай Бог, мы все вернемся обратно – и обыграем . У нас такая задача, – заявил генеральный директор и главный тренер СКА, первый вице-президент Федерации хоккея России.

Овечкину устроили шикарную церемонию в Вашингтоне: куча подарков, трон из шайб. А он забил гол №820 и побил рекорд Гретцки