НХЛ проведет 4 матча сезона-2023/24 в Швеции. «Миннесота», «Детройт», «Оттава» и «Торонто» сыграют в Стокгольме

Теги Оттава Торонто Детройт Миннесота НХЛ NHL Global Series Хоккей

НХЛ проведет 4 матча регулярного чемпионата‑2023/24 в Швеции.

Игры пройдут 16-19 ноября на Avicii Arena в Стокгольме в рамках NHL Global Series.

В Швеции сыграют четыре команды: «Детройт», «Миннесота», «Оттава» и «Торонто».

«Ред Уингс» сыграют с «Сенаторс» (16 ноября) и «Мэйпл Лифс» (17 ноября). 

«Уайлд» также будет противостоять «Оттаве» (18 ноября) и «Торонто» (19 ноября).

Клубы НХЛ впервые в истории сыграют в Австралии. «Аризона» и «Лос-Анджелес» в сентябре проведут 2 выставочных матча в Мельбурне

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2 комментария

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dosatuy
Здесь я так понимаю тема участия русских хоккеистов даже не поднималась. Нет шведского Гашека?
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jonnysilverhand01
Ответ dosatuy
Здесь я так понимаю тема участия русских хоккеистов даже не поднималась. Нет шведского Гашека?
НХЛ это свой мир
0
0
0
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