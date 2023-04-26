НХЛ проведет 4 матча сезона-2023/24 в Швеции. «Миннесота», «Детройт», «Оттава» и «Торонто» сыграют в Стокгольме

НХЛ проведет 4 матча регулярного чемпионата‑2023/24 в Швеции.

Игры пройдут 16-19 ноября на Avicii Arena в Стокгольме в рамках .

В Швеции сыграют четыре команды: « », « », « » и « ».

«Ред Уингс» сыграют с «Сенаторс» (16 ноября) и «Мэйпл Лифс» (17 ноября).

«Уайлд» также будет противостоять «Оттаве» (18 ноября) и «Торонто» (19 ноября).

Клубы НХЛ впервые в истории сыграют в Австралии. «Аризона» и «Лос-Анджелес» в сентябре проведут 2 выставочных матча в Мельбурне