НХЛ проведет 4 матча сезона-2023/24 в Швеции. «Миннесота», «Детройт», «Оттава» и «Торонто» сыграют в Стокгольме
НХЛ проведет 4 матча регулярного чемпионата‑2023/24 в Швеции.
Игры пройдут 16-19 ноября на Avicii Arena в Стокгольме в рамках NHL Global Series.
В Швеции сыграют четыре команды: «Детройт», «Миннесота», «Оттава» и «Торонто».
«Ред Уингс» сыграют с «Сенаторс» (16 ноября) и «Мэйпл Лифс» (17 ноября).
«Уайлд» также будет противостоять «Оттаве» (18 ноября) и «Торонто» (19 ноября).
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