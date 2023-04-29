Морозов о «Соколе» в КХЛ: «К нам бумаг не приходило. У нас 28 марта приняли состав участников на следующий сезон, сформирована структура календаря»

Президент КХЛ исключил возможность участия «Сокола» в чемпионате лиги в следующем сезоне.

«Сокол» может попасть в КХЛ? К нам никаких официальных бумаг не приходило. Я общался с руководителями клуба, просто поздравлял их после сезона ВХЛ. Но мне никто ничего не говорил.

У нас 28 марта приняли состав участников на следующий сезон, сформирована структура календаря, сейчас приступаем к разработке календаря.

Интересен ли нам «Сокол»? Должна быть инфраструктура, финансирование, команда, подбор игроков. Много факторов. Сейчас мы проверяли «Ладу», это было долго.

Так что с «Соколом» это, в лучшем случае, в будущем году. Надо сесть и поговорить о том, какие будут планы», – сказал Алексей Морозов.