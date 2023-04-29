Каменский о «Соколе» в КХЛ: «Вероятность есть, если выполнят обязательства. В КХЛ все мечтают играть, не только наши команды, но и зарубежные»

Теги Валерий Каменский КХЛ ВХЛ Сокол Красноярск деньги Хоккей

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский высказался о шансах «Сокола» вступить в лигу.

Вчера появилась информация, что клуб из Красноярска вскоре подаст заявку на вступление в КХЛ.

«Я первый раз об этом слышу. Конечно, такая вероятность существует, если они выполнят все обязательства по регламенту КХЛ в финансовой части и по каткам. Есть определенные правила.

Мы можем принять любую команду, если это будет в правилах закона и регламента.

Для всех команд играть в КХЛ большое событие, все мечтают здесь играть. Не только наши команды, но и зарубежные, лига показывает хорошие результаты и хороший хоккей», – сказал Каменский

3 комментария

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Booligan
Зарубежные это Хумо, ХК Башня (Дубай) и ХК Чингачгук (Каракас, Венесуэла)?
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Vadoniy
А вот эти зарубежные команды, мечтающие играть в КХЛ, они сейчас здесь?)
Из зарубежных играли Донбасс, Йокерит, Рига, Медвешчак, Слован, Лев, они все решили, что недостойны этого счастья? Или там изначально желания было немного?) Список ныне желающих - Хумо, "второй клуб из Белоруссии", "второй клуб из Казахстана", "второй клуб из Китая"? А что-нибудь похоккейнее есть?
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Nikolayevic
А киевский "Сокол" когда в КХЛ будет? ))
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