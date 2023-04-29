В «Соколе» пока не поднимался вопрос о вступлении в КХЛ. Главное препятствие – финансы (Metaratings)

В «Соколе» пока не поднимался вопрос о вступлении в КХЛ, главное препятствие – финансы.

Вчера появилась информация, что красноярский клуб вскоре подаст заявку в лигу и может сыграть уже в следующем сезоне.

По данным Metaratings, руководство клуба не настроено запрашивать дополнительное финансирование у властей Красноярского края на фоне недавнего ухода Александра Усса с должности губернатора.

Его сменил заместитель министра финансов России Михаил Котюков.

В сезоне-2022/23 « » впервые дошел до финала Кубка Петрова, где проиграл «Химику» (0-4). Должность президента клуба занимает бывший игрок сборной России и клубов НХЛ Александр Семин.