В «Соколе» пока не поднимался вопрос о вступлении в КХЛ. Главное препятствие – финансы (Metaratings)

Теги Александр Семин КХЛ ВХЛ Сокол Красноярск деньги Хоккей

В «Соколе» пока не поднимался вопрос о вступлении в КХЛ, главное препятствие – финансы.

Вчера появилась информация, что красноярский клуб вскоре подаст заявку в лигу и может сыграть уже в следующем сезоне. 

По данным Metaratings, руководство клуба не настроено запрашивать дополнительное финансирование у властей Красноярского края на фоне недавнего ухода Александра Усса с должности губернатора.

Его сменил заместитель министра финансов России Михаил Котюков. 

В сезоне-2022/23 «Сокол» впервые дошел до финала Кубка Петрова, где проиграл «Химику» (0-4). Должность президента клуба занимает бывший игрок сборной России и клубов НХЛ Александр Семин. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий