В «Соколе» пока не поднимался вопрос о вступлении в КХЛ. Главное препятствие – финансы (Metaratings)
В «Соколе» пока не поднимался вопрос о вступлении в КХЛ, главное препятствие – финансы.
Вчера появилась информация, что красноярский клуб вскоре подаст заявку в лигу и может сыграть уже в следующем сезоне.
По данным Metaratings, руководство клуба не настроено запрашивать дополнительное финансирование у властей Красноярского края на фоне недавнего ухода Александра Усса с должности губернатора.
Его сменил заместитель министра финансов России Михаил Котюков.
В сезоне-2022/23 «Сокол» впервые дошел до финала Кубка Петрова, где проиграл «Химику» (0-4). Должность президента клуба занимает бывший игрок сборной России и клубов НХЛ Александр Семин.
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