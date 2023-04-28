КХЛ сообщила, что «Сокол» не подавал документов на вступление в лигу

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КХЛ отреагировал на возможное включение «Сокола» в состав участников лиги.

Журналист Михаил Зислис ранее сообщил, что красноярский клуб может вступить в лигу со следующего сезона. Заявка должна быть отправлена в ближайшее время.

«Состав участников чемпионата утверждается на заседании совета директоров КХЛ.

По состоянию на 28 апреля никаких документов на вступление в лигу от ХК «Сокол» (Красноярск) не поступало», – сообщили в пресс-службе лиги.

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