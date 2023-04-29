Третьяк про «Ак Барс» – ЦСКА в Кубке Гагарина: «Один из лучших финалов, что я видел»

Владислав Третьяк считает прошедший финал Кубка Гагарина одним из лучших в истории.

победил « » в финальной серии плей-офф со счетом 4-3 и второй год подряд стал обладателем Кубка Гагарина.

Седьмой матч серии прошел в Казани в субботу и завершился победой армейцев со счетом 3:2.

«Хочу поздравить армейский клуб, ведь ему сегодня 100 лет. Хоккейная команда преподнесла всем армейцам подарок.

Это один из лучших финалов, что я видел. Сергей Федоров умный, грамотный и опытный тренер, вот и все», – сказал глава .