Третьяк про «Ак Барс» – ЦСКА в Кубке Гагарина: «Один из лучших финалов, что я видел»

Теги Ак Барс ЦСКА ФХР Владислав Третьяк Сергей Федоров КХЛ Кубок Гагарина Р-Спорт Хоккей

Владислав Третьяк считает прошедший финал Кубка Гагарина одним из лучших в истории.

ЦСКА победил «Ак Барс» в финальной серии плей-офф КХЛ со счетом 4-3 и второй год подряд стал обладателем Кубка Гагарина.

Седьмой матч серии прошел в Казани в субботу и завершился победой армейцев со счетом 3:2.

«Хочу поздравить армейский клуб, ведь ему сегодня 100 лет. Хоккейная команда преподнесла всем армейцам подарок.

Это один из лучших финалов, что я видел. Сергей Федоров умный, грамотный и опытный тренер, вот и все», – сказал глава ФХР.

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6 комментариев

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Игорь Игорев
Миллиард на распил этому господину.
Ну и на катки, само собой.
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Софья Хороброва
опять деньги выиграли( заметьте, что деньги выигрывают только в нашей РПЛ и КХЛ. в мире все таки величие важнее пока что
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liqudator
Один из лучших финалов. Если бы выиграли не его аббревиатурные, сейчас бы совсем другое балакал.
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Отабек 11
Хорошая игра с обеих сторон но подедил сильнейший и конечно удача была на нашей стороне
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RVC
но мечтает он о финале ска-цска..
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Николай Колосов
Ответ Софья Хороброва
опять деньги выиграли( заметьте, что деньги выигрывают только в нашей РПЛ и КХЛ. в мире все таки величие важнее пока что
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