Третьяк о «России 25»: «Игры будут на победу. Ребята надевают майку «Россия» – это вдохновляет. Другое отношение, когда представляешь страну»

Владислав Третьяк поделился ожиданиями в преддверии матчей сборной России до 25 лет.

В мае команда «Россия 25» под руководством Романа Ротенберга проведет серию матчей со сборной Беларуси, а также одну игру против команды Казахстана.

«Жду праздника. Мы делаем праздник как тем городам, в которых будем играть, так и для самой сборной.

Состав подобрался хороший, хоть и молодой. Это отличный опыт. Ребята надевают майку «Россия» – это вдохновляет.

Даже когда это товарищеский матч, это совсем другое отношение, когда ты представляешь страну. Эти игры все равно будут на победу» – сказал президент Федерации хоккея России.

19 игроков СКА вошли в состав «России 25» под руководством Ротенберга на матчи с Беларусью и Казахстаном