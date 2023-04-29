Третьяк о лимите: «Мы своих воспитываем, тратим государственные деньги. Детей тренируем, а играют легионеры. Это пока неправильно»

Владислав Третьяк поделился мыслями о ситуации с количеством легионеров в КХЛ.

Министерство спорта РФ утвердило сокращение лимита в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 августа 2023 года с пяти до трех в заявке команды на матч.

– На две команды [«Ак Барс» и ЦСКА] играл всего один легионер, по сути.

– Это дело тренеров. Сегодня пять, потом будет три. Много команд, в которых вообще нет легионеров. Зато у нас освобождается 50 мест для российских хоккеистов. Это прилично.

Многие говорят: «Зачем это надо? Лучше легионеров».

Такая ситуация сегодня, что есть возможность в этом и следующем году, пока мы не играем на чемпионате мира, подтянуть молодых ребят, которые в будущем будут играть в сборной. Всегда так бывает. В такие трудные моменты обязательно что-то происходит.

Сейчас такой момент, когда мы можем немного подождать. Не сегодня, так через год заиграют. В каждой команде есть молодые игроки, и мы даем им возможность.

А когда пять легионеров...может мы к этому и придем в будущем. Но вариант на ближайший год-два другой.

Сегодня пятьдесят человек, на следующий год, через год.

– Нет опасений, что будут занимать места не молодые игроки?

– Мы им даем играть.

Часть будет молодых, часть немолодых. Самое главное раскрыть. А как раскрыть, если не дают играть, и ты выходишь на три-четыре минуты. Что ты можешь показать?

Легионеры играют в первых звеньях. Если взять статистику, то больше всего времени получают легионеры.

Потому что у них зарплаты больше, считают их опытными. Если тренер их берет, то больше доверяют. Естественно, они больше забивают, чем другие.

Вот они показывают результат. Правильно, других поставите и они тоже его будут давать. Я не против легионеров, я за хороших, чемпионов мира.

Но когда приезжают второсортные легионеры, как в «Витязь», которые только дрались и больше ничего не делают. Лучше своих использовать. Мы их воспитываем, тратим государственные деньги.

Детей тренируем и строим стадионы, а играют легионеры. Думаю, что пока это неправильно.

На сегодняшний этап – три легионера – это достаточно. У нас в десяти командах вообще нет легионеров, – сказал президент Федерации хоккея России.