Третьяк про 19 игроков СКА в «России 25»: «Нам выигрывать надо. Хотите проиграть, как Кубок Первого канала? Казахстан едет на ЧМ, обыграете их молодежкой? 100% – нет»

Теги СКА ФХР Сборная России по хоккею Владислав Третьяк Сборная Беларуси по хоккею сборная Казахстана по хоккею КХЛ Спорт-Экспресс сборная России U25 Хоккей

Владислав Третьяк объяснил, почему 19 игроков СКА вызваны в состав сборной России до 25 лет.

В мае команда «Россия 25» под руководством Романа Ротенберга проведет серию матчей со сборной Беларуси, а также одну игру против команды Казахстана.

– Сейчас сборная будет играть турне. Какие задачи стоят?

– Задача – только выигрывать. Турнир будет сложный, особенно в Казахстане.

Они играют на чемпионате мира, они готовятся. Команда у нас более-менее собрана. Сейчас этих игроков [ЦСКА и «Ак Барса»] куда взять? Они все выжаты.

Сейчас можем набрать из СКА, из других команд. Самое главное – мы еще в регионы едем, поедем в Тулу, Красноярск.

Знаем, что и другие города просят, чтоб приехали на следующий год. Игра с белорусами, со сборной – это интересно.

Надо собираться, хотя бы на товарищеские матчи, и чтоб молодежь играла.

– 19 игроков из СКА – это не перебор?

– Дело в том, что нужно выигрывать, а половина [игроков] сейчас уже отдыхает.

Кого вы сейчас соберете? Это очень тяжело. У большинства травмы. Хорошо еще, что эти игроки есть. Нам выигрывать надо.

Вы хотите, чтобы мы проиграли, как Кубок Первого канала? Казахстан на чемпионат мира едет, вы обыграйте его молодежной командой. Выиграете? Не думаю.

– Не факт.

– 100 процентов не выиграете. Они едут на чемпионат мира.

Вы представляете, к чему готовится команда? А нас нельзя подряд проигрывать. Белорусам проиграли на Кубке Первого Канада, сейчас еще там проиграем?

Знаю, что многих игроков мы сейчас вызывали, но те не смогли. Уже сейчас некоторые отдыхают, у некоторых травмы, кто где.

– Допускаете ли вы, что при удачной серии на этом турнире Роман Борисович Ротенберг останется главным тренером сборной?

– Сейчас разговора об этом не идет.

Это экспериментальная команда, «Россия 25», она пока молодая, эффективная команда. О тренере мы сейчас не говорим, – сказал президент Федерации хоккея России.

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15 комментариев

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Enich
«ВАМ» - чиновникам. Нормальным болельщикам на эту клоунаду плевать.
+21
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Ghost Ghost
🤡
+13
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Дмитрий
Хотите проиграть 10 подряд кубок Первого канала? Сборная Северной Кореи на чемпионат мира едет! Вы их обыграете молодежкой? Не думаю.
+6
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maryat
Аххха 😂😂😂
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Oleg77491
Капец какой сложной турнир. Где то на уровне плофа нхл. Особенно в Казахстане
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DrDro
не, ну это полный тридварас
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Олег
Ты бы лучше попросил Рому, внука в СКА взять.🤣
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mdaa
Смех да грех
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Гекдениз Кардениз
ахаххаха))) сказочный....
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Гекдениз Кардениз
дожили Казахстан то на ЧМ едет серьезный соперник однако , надо просто сборную отжельно для этих клоунов во главе с маникеном и отдельно если уж посмотреть реальную силу Кхл на фоне бедолаг из Казахстана то отдать тренеру Ларионову или Федорову
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Виктор Тимошков
А нам -это кому? Зачем вообще этот турнир? Ротенбергу скучно?
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Олег Мохов
Владик,приравняйте Кубок первого канала к Олимпиаде,а кубок Гагарина-к чемпионату мира и будет вашей шобле счастье.
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Alex Ken
В других клубах же молодёжка играет)))
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jonnysilverhand01
С такими управленцами, как этот, походу нужно вообще радоваться, что просто есть сборная. Хотя надо признать, в «распределении» бюджета, ему равных точно нет
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Илья Владимирович
Выигрывать в таких матчах не надо, надо хорошо играть
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