Вячеслав Фетисов: «Благодарен Тарасову, который заложил во мне все то, что мне сегодня помогает быть успешным. Он воспитывал в нас честь флага, чувство локтя, товарищество»

Теги ЦСКА Вячеслав Фетисов КХЛ Анатолий Тарасов ТАСС Хоккей

Вячеслав Фетисов заявил, что Анатолий Тарасов привил ему качества, позволяющие оставаться успешным.

29 апреля отмечается 100-летний юбилей общества ЦСКА. Фетисов играл за армейцев с 1974 по 1989 год, став 13-кратным чемпионом СССР и трехкратным обладателем Кубка СССР.

«Я в ЦСКА с 10 лет, благодарен Тарасову, который заложил во мне все то, что мне сегодня помогает быть успешным. С благодарностью вспоминаю, как мне сильно повезло. ЦСКА был создан для того, чтобы пацаны, которые были обязаны служить в армии, могли продолжать свою спортивную карьеру, и это было само по себе правильным решением, оно было связано с перспективой.

Тарасов приходил к нам на собрания детско-юношеской спортивной школы, проводил с нами время, беседовал, приводил великих спортсменов, чтобы они могли с нами общаться. Приглашал родителей, чтобы они понимали смысл, воспитывал в нас честь флага, чувство локтя, товарищество.

Говорил нам, что ваше преимущество не в вашем мастерстве, а в командном взаимодействии. Это все то, что, на самом деле, изучается до сих пор канадцами, американцами», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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19 комментариев

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БУРЧАЛКИН
Здесь должна быть фотка
где сабж в сутенёрском прикиде
стоит с чемоданом в Шереметьево
+7
0
+7
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Гарри Бэк
Наивный Вячеслав и политэкономически ,к сожалению, безграмотный . Какому флагу ,в какой стране ...всему этому учили ?
+4
0
+4
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oberkorn
Страной сейчас рулят бывшие комсомольцы, которые открыто ненавидят СССР.
+2
0
+2
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Viks
"чтобы пацаны, которые были обязаны служить в армии, могли продолжать свою спортивную карьеру, --- то бишь откосить от армии.
+1
0
+1
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Deathspell Omega
Ответ nebolela
Тарасов детей тренировал?
Ты заметку то прочитал или в шары долбишься?
+1
0
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ros80
Ответ БУРЧАЛКИН
Здесь должна быть фотка где сабж в сутенёрском прикиде стоит с чемоданом в Шереметьево
++++++!!!!
+1
0
+1
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Angelgirl
Помогают быть успешным в нашей сегодняшней России вам те же качества, что есть и у каждого депутата нашей Госдумы, у каждого нашего высокопоставленного, да и не только, чиновника. Людям имеющим честь омерзительно от всех вас: холуев, лизунов, лжецов и приспособленцев.
+1
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Угловой буллит
Слава, а можно про Отарика рассказть ? Он то сыграл не менее знАчимую роль в твоей жизни, чем А.В.
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Den_Gordey_1301
Он блог на рутубе завел?
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Lari
Чувство товарищества, это когда с партнером по паре Касатоновым не общаться и партнёрами по пятёрке. Такой себе товарищ, этот Фетисов.
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Den_Gordey_1301
Эмм…
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nebolela
Тарасов детей тренировал?
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ros80
Тарасова то за что так опустил? Как уже достали приспособленцы и патриоты- родинатамгдежопавтепле..
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Viks
"чтобы пацаны, которые были обязаны служить в армии, могли продолжать свою спортивную карьеру, --- А ещё пацанов из Спартака призывали в армию и заставляли играть за ЦСКА. Вот такая была конкуренция между ЦСКА и Спартаком.
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Vlad Zakirov
Флаг тот честь и вся прочая про. ли, теперь другой флаг, другую честь про. те
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Melnikov1968
Приглашал родителей, чтобы они понимали смысл, воспитывал в нас честь флага, чувство локтя, товарищество. (с) Как можно воспитать честь флага? Есть флаг, есть честь. А что такое честь флага? Либо редактировать надо, либо думать что говоришь.
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Жесткий Костас
А вы его так кинули, нелюди.
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ros80
Ответ oberkorn
Страной сейчас рулят бывшие комсомольцы, которые открыто ненавидят СССР.
..и бывшие тогда молодые члены кпсс. Коммунистами они никогда не были, как и кпсс не была коммунистической партией в отличии от ВКП(б)
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ros80
Ответ Angelgirl
Помогают быть успешным в нашей сегодняшней России вам те же качества, что есть и у каждого депутата нашей Госдумы, у каждого нашего высокопоставленного, да и не только, чиновника. Людям имеющим честь омерзительно от всех вас: холуев, лизунов, лжецов и приспособленцев.
++++!
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