Вячеслав Фетисов: «Благодарен Тарасову, который заложил во мне все то, что мне сегодня помогает быть успешным. Он воспитывал в нас честь флага, чувство локтя, товарищество»

Вячеслав Фетисов заявил, что Анатолий Тарасов привил ему качества, позволяющие оставаться успешным.

29 апреля отмечается 100-летний юбилей общества . Фетисов играл за армейцев с 1974 по 1989 год, став 13-кратным чемпионом СССР и трехкратным обладателем Кубка СССР.

«Я в ЦСКА с 10 лет, благодарен , который заложил во мне все то, что мне сегодня помогает быть успешным. С благодарностью вспоминаю, как мне сильно повезло. ЦСКА был создан для того, чтобы пацаны, которые были обязаны служить в армии, могли продолжать свою спортивную карьеру, и это было само по себе правильным решением, оно было связано с перспективой.

Тарасов приходил к нам на собрания детско-юношеской спортивной школы, проводил с нами время, беседовал, приводил великих спортсменов, чтобы они могли с нами общаться. Приглашал родителей, чтобы они понимали смысл, воспитывал в нас честь флага, чувство локтя, товарищество.

Говорил нам, что ваше преимущество не в вашем мастерстве, а в командном взаимодействии. Это все то, что, на самом деле, изучается до сих пор канадцами, американцами», – сказал двукратный олимпийский чемпион.