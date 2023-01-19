Александр Тихонов: «Хочу, чтобы создали Российскую хоккейную лигу. У нас страна богатейшая, ледовые дворцы забиты, да и хоккей – спорт номер один»

Александр Тихонов считает хоккей спортом номер один в России.

«Хочу, чтобы создали Российскую хоккейную лигу, РХЛ, нам под силу это сделать.

Смотришь каждый день отчет по НХЛ – сплошь и рядом наши ребята. Сколько там наших хоккеистов, 40-50 человек? У нас в стране ледовые дворцы забиты, страна богатейшая, да и хоккей сегодня – спорт номер один. Если бы все российские хоккеисты приехали из НХЛ выступать в Россию, то билеты на матчи было бы не достать.

Я люблю хоккей, постоянно смотрю матчи ЦСКА, часто на связи с Фетисовым, Лутченко, Третьяком. Жаль, конечно, что созданием Российской хоккейной лиги вплотную никто не займется», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.