Александр Тихонов: «Хочу, чтобы создали Российскую хоккейную лигу. У нас страна богатейшая, ледовые дворцы забиты, да и хоккей – спорт номер один»
Александр Тихонов считает хоккей спортом номер один в России.
«Хочу, чтобы создали Российскую хоккейную лигу, РХЛ, нам под силу это сделать.
Смотришь каждый день отчет по НХЛ – сплошь и рядом наши ребята. Сколько там наших хоккеистов, 40-50 человек? У нас в стране ледовые дворцы забиты, страна богатейшая, да и хоккей сегодня – спорт номер один. Если бы все российские хоккеисты приехали из НХЛ выступать в Россию, то билеты на матчи было бы не достать.
Я люблю хоккей, постоянно смотрю матчи ЦСКА, часто на связи с Фетисовым, Лутченко, Третьяком. Жаль, конечно, что созданием Российской хоккейной лиги вплотную никто не займется», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.
А сильнейшие пусть в НХЛ играют. Пока нет таких условий у нас.
Как обратно заманить из НХЛ в Россию, где клоунада вместо хоккея с приходом Газпрома?
Бюджет России потянет их запросы? А сами они захотят ехать в омски и другие перди? Или всех в ска и цска трудоустроить?
Народ в Москве на клоунскую лигу не ходит не просто же так