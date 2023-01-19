Александр Тихонов: «Хочу, чтобы создали Российскую хоккейную лигу. У нас страна богатейшая, ледовые дворцы забиты, да и хоккей – спорт номер один»

Теги ЦСКА болельщики Владислав Третьяк Вячеслав Фетисов Александр Тихонов НХЛ Владимир Лутченко КХЛ Матч ТВ Хоккей

Александр Тихонов считает хоккей спортом номер один в России.

«Хочу, чтобы создали Российскую хоккейную лигу, РХЛ, нам под силу это сделать.

Смотришь каждый день отчет по НХЛ – сплошь и рядом наши ребята. Сколько там наших хоккеистов, 40-50 человек? У нас в стране ледовые дворцы забиты, страна богатейшая, да и хоккей сегодня – спорт номер один. Если бы все российские хоккеисты приехали из НХЛ выступать в Россию, то билеты на матчи было бы не достать.

Я люблю хоккей, постоянно смотрю матчи ЦСКА, часто на связи с Фетисовым, Лутченко, Третьяком. Жаль, конечно, что созданием Российской хоккейной лиги вплотную никто не займется», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.

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18 комментариев

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Мозаика слов
Сколько раз он ещё будет повторять одно и тоже? Что он хочет конкретно? Всегда был хоккей у нас под разными названиями и как стабильно в течение года проводимые турниры. Финансовое обеспечение изменялось от ситуации в стране. Есть КХЛ! Есть ВХЛ. Есть МХЛ. ( и там что-то женское и плюс ночное) - куда больше Лиг плодить? Ребята из НХЛ не поедут сюда только из-за названия Лиги. И за деньгами. Лучшие имеют и там хорошие контракты по условиям и деньгам. А слабые стараются пробиться. Если не получается - возвращаются. И в КХЛ потом стараются работать на статистику и контракты. Денег вкладывается в хоккей у нас не мало. Только : одним клубам много, а другим очень мало. И зависит это от спонсоров. Создание новой Лиги тоже потребует больших финансовых вложений. И за год это не достигнет высших высот. НХЛ более ста лет. За это время они и достигли успеха. А название не имеет значения. Деньги тоже не всегда. В КХЛ платят многим не мало. А в НХЛ не всем, а только лучшим Но люди туда едут каждый год.
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Oleg Kolesnikov
Не, мужик, это не так работает. Если сужать лигу до региональной (всероссийской), то это вызовет не желание ребят возвращаться из Северной Америки, а ровно противоположное - уезжать из лиги в Северную Америку даже тех, кто не спешил этого делать. Так что единственный выход сохранять ребят - это объединить всю хоккейную Европу в одну лигу. Да и то не факт, НХЛ это бренд, кажется даже в этом околофантастическом случае туда будут уезжать.
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1960лоцман
Ответ Сим Сим
А чем его КХЛ не устраивает? Жаль что некоторые из неё ушли из-за политики.
Лично меня КХЛ не устраивает тем что мы даже фамилии пишем на английском ,когда же это все прекратиться ,все игры проходят у нас в России ,когда же мы начнем уважать свой язык и себя
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DD102DD
Идея КХЛ президента
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Виталий Желтоусов
Какая то чушь. А в чём смысл рхл?
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KRAN
Этому из перпендикулярной вселенной больше не наливать.
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Dorff
Он в последний раз на хоккей когда ходил, особенно в Москве, например и, уж тем более, на матчи ВХЛ....
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Сим Сим
А чем его КХЛ не устраивает? Жаль что некоторые из неё ушли из-за политики.
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Евгений Мешков
Ответ cgwskfbrgv
Дворцы чем забиты??
мёдом говорят
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cgwskfbrgv
Дворцы чем забиты??
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encaro_one
Если поднять пенсионный возраст до 80 лет, то можно будет не только военных и вагнеровцев прокормить, но и приглашения овечкиных из НХЛ.
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amurseff03
Ответ Wiley Fox
Больной дед Как обратно заманить из НХЛ в Россию, где клоунада вместо хоккея с приходом Газпрома? Бюджет России потянет их запросы? А сами они захотят ехать в омски и другие перди? Или всех в ска и цска трудоустроить? Народ в Москве на клоунскую лигу не ходит не просто же так
Вторая лига мира-это клоунадо? А что тогда евролиги и АХЛ?
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amurseff03
Так есть КХЛ, смотри и наслаждайся. Зачем изобретать велисопед? Игры классные, зрелища, интрига, конкуренция все есть, лучше только в НХЛ. Билеты можно достать, иногда можно и не достать.
А сильнейшие пусть в НХЛ играют. Пока нет таких условий у нас.
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Запад-Восток
А что её создавать то?! Скажите пока Минску, Барысу и Куньлуню-вот и будет РХЛ…
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Ko Vi
Ответ paradose
Что он имеет в виду? Типа суперлигу вернуть или какой смысл переделывать КХЛ?)))
так то, изначальный формат, который был задуман для КХЛ, уже фактически утратил смысл, если реально посмотреть
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Wiley Fox
Больной дед

Как обратно заманить из НХЛ в Россию, где клоунада вместо хоккея с приходом Газпрома?

Бюджет России потянет их запросы? А сами они захотят ехать в омски и другие перди? Или всех в ска и цска трудоустроить?

Народ в Москве на клоунскую лигу не ходит не просто же так
+5
-3
+2
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paradose
Что он имеет в виду? Типа суперлигу вернуть или какой смысл переделывать КХЛ?)))
+5
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NoWar
Вот и занялся бы. А мечтать на диване это не дело для мужчины.
+1
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