Канцеров о переходе в «Чикаго»: «В «Металлурге» у меня последний год контракта, интерес «Блэкхокс» заметен. Хочу, чтобы Магнитогорск гордился мной, как Малкиным»

Роман Канцеров: хочу, чтобы Магнитогорск гордился мной, как гордится Малкиным.

21-летний нападающий «Металлурга» Роман Канцеров высказался о усиливающемся интересе со стороны «Чикаго». Права на Романа Канцерова в НХЛ принадлежат «Блэкхокс». 

«Конечно, я слежу за Коннором Бедардом. У них молодая команда, которая находится в стадии перестройки, но выступает довольно неплохо. Что касается общения – оно вполне рабочее, профессиональное. В «Чикаго» знают, что это мой последний год по контракту, и я чувствую, что интерес с их стороны становится все более заметным.

Мы созваниваемся примерно каждые десять матчей, разбираем игровые моменты, обсуждаем, что нужно улучшить. Хотя системы в наших лигах сильно различаются, поэтому в основном говорим о развитии индивидуальных навыков.

Они меня приглашали [в летний лагерь развития], но я отказался, потому что был в активной фазе подготовки к чемпионату. К тому же, на их сборе даже не было льда – я был там в прошлом году, и все ограничилось занятиями в зале. Поэтому не видел смысла ехать снова», – сказал Роман Канцеров. 

Летом Канцеров встретился с Евгением Малкиным, и, хотя прямых параллелей не проводит, не скрывает, насколько для него важна эта встреча.

«У каждого свой путь, конечно. Но я очень хочу, чтобы Магнитогорск гордился мной так же, как гордится Малкиным», – добавил Роман Канцеров.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: RG
