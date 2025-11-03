Марченко сделал передачу в 5-м матче подряд – против «Айлендерс». У форварда «Коламбуса» 5+7 в 12 играх

Кирилл Марченко сделал голевую передачу в 5-м матче подряд.

Форвард «Коламбуса » отличился в игре с «Айлендерс» (2:3), набрав 12-е (5+7) очко в текущем чемпионате НХЛ . Всего в сезоне он провел 12 игр.

Сегодня за 17:44 (4:42 – в большинстве) у россиянина 2 броска в створ ворот, 1 силовой прием, 4 потери шайбы, полезность – «плюс 1».