Марченко сделал передачу в 5-м матче подряд – против «Айлендерс». У форварда «Коламбуса» 5+7 в 12 играх
Кирилл Марченко сделал голевую передачу в 5-м матче подряд.
Форвард «Коламбуса» отличился в игре с «Айлендерс» (2:3), набрав 12-е (5+7) очко в текущем чемпионате НХЛ. Всего в сезоне он провел 12 игр.
Сегодня за 17:44 (4:42 – в большинстве) у россиянина 2 броска в створ ворот, 1 силовой прием, 4 потери шайбы, полезность – «плюс 1».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ESPN
