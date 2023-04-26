"Фетисов о критериях МОК: «Пошли все на фиг. Сейчас будут заявлять – возьмите горшок и сходите туда-то, а завтра скажут – снимите крест с груди»

Вячеслав Фетисов высказался о рекомендациях МОК по допуску россиян на турниры.

Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить российских спортсменов к международным турнирам в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.

– Вы воспитанник , но в и некоторых мировых федерациях говорят, что недопустимо участие в международных соревнованиях спортсменов, если они выступают за армейские или иные спортивные общества, связанные с российскими силовыми ведомствами. Как к этому относиться?

– Пошли все на фиг. Это наша столетняя система, и ребята сами выбирают, за кого им выступать – за какой клуб и общество.

С какой стати сейчас кто-то будет заявлять – возьмите горшок и сходите туда-то, а завтра скажут – снимите крест с груди, еще что-то… О чем вообще говорим… Какая-то глупость.

Нам надо было сразу дать понять, что мы вернемся в мировой спорт с одним условием – с флагом и гимном, и никаких других не предлагать.

Я уже давно об этом говорил. Спортсмены не виноваты в том, что происходит. Сегодня мы обязаны не расколоть общество, а, наоборот, консолидировать его. Время совсем другое, и надо правильно подумать, что делать в этой связи.

– Вы, наверное, никогда бы не вышли на лед без гимна, герба и флага?

– Я могу говорить сейчас все что угодно. В свое время мы были частью системы. Государство в принципе не допустило бы того, чтобы мы могли принимать какие-то решения, – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Фетисов.