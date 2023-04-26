Фетисов о критериях МОК: «Пошли все на фиг. Сейчас будут заявлять – возьмите горшок и сходите туда-то, а завтра скажут – снимите крест с груди»

Теги ЦСКА Сборная России по хоккею Вячеслав Фетисов МОК Государственная дума КХЛ Политика религия Хоккей

Вячеслав Фетисов высказался о рекомендациях МОК по допуску россиян на турниры.

Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить российских спортсменов к международным турнирам в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.

– Вы воспитанник ЦСКА, но в МОК и некоторых мировых федерациях говорят, что недопустимо участие в международных соревнованиях спортсменов, если они выступают за армейские или иные спортивные общества, связанные с российскими силовыми ведомствами. Как к этому относиться?

– Пошли все на фиг. Это наша столетняя система, и ребята сами выбирают, за кого им выступать – за какой клуб и общество.

С какой стати сейчас кто-то будет заявлять – возьмите горшок и сходите туда-то, а завтра скажут – снимите крест с груди, еще что-то… О чем вообще говорим… Какая-то глупость.

Нам надо было сразу дать понять, что мы вернемся в мировой спорт с одним условием – с флагом и гимном, и никаких других не предлагать.

Я уже давно об этом говорил. Спортсмены не виноваты в том, что происходит. Сегодня мы обязаны не расколоть общество, а, наоборот, консолидировать его. Время совсем другое, и надо правильно подумать, что делать в этой связи.

– Вы, наверное, никогда бы не вышли на лед без гимна, герба и флага?

– Я могу говорить сейчас все что угодно. В свое время мы были частью системы. Государство в принципе не допустило бы того, чтобы мы могли принимать какие-то решения, – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Фетисов.

Материалы по теме

57 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Новиков
"Я могу говорить сейчас все что угодно. В свое время мы были частью системы. Государство в принципе не допустило бы того, чтобы мы могли принимать какие-то решения".

Хорошо, что сейчас не так)))
+59
-5
+54
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Al561
Как был холопом, так и остался))
+39
-4
+35
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ГЕНПЛАН
Ну сходи в чемодан, делов-то))
+28
-2
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вечно в бане
Ответ Melnikov1968
Негодование Фетисова понятно. А какие конструктивные предложения? Вот это "пошли все на фиг" необходимо донести до МОК, международных федерацией по видам спорта. Затем получить ответ, примерно в таком же стиле, и действовать дальше. Но на деле только бесконечный трёп.
А зачем Лавров в ООН стандартную методичку полчаса зачитывает, на потеху слушателям?
По той же самой причине.
Сейчас что ни публичное лицо, то все его речи - для внутренней аудитории в первую очередь. А не действует никто, потому, что не могут без команды. А команды не будет, командиру нынче не до спорта.
+21
-1
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dmitriy Racheev
Ответ shln
у него нет государства
Человек видит разницу между Родиной и государством. И это хорошо
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Melnikov1968
Негодование Фетисова понятно. А какие конструктивные предложения? Вот это "пошли все на фиг" необходимо донести до МОК, международных федерацией по видам спорта. Затем получить ответ, примерно в таком же стиле, и действовать дальше. Но на деле только бесконечный трёп.
+12
-5
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Адриана
Вы и сейчас не можете принимать никакие решения, их принимают другие, а вы ( вернее спортсмены) можете только следовать этим решениям. От вас ничего не зависит.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sled
Ну, коммунисту и офицеру СА, действительно, стоит либо трусы надеть, либо крест снять
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Правда глаза режет
Лизнул всем и сразу.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ярик01
Офицер Советской Армии, о каком ещё кресте речь , что за поповщина
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вечно в бане
Ответ VDX00
Особо никаких. Заставить отменить требование, ссылаясь на рекомендации оон. Независимо от того, индивидуальный или командный это вид спорта. Отчасти он говорит правильно - многие условия надо слать нахрен.
> Заставить отменить требования.

Замечательно, что делать, теперь понятно. Нужно заставить. Осталось только придумать, как заставить.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Новиков
Ответ Жанна Калгина
А в США так.
Это вам по ТВ сказали?
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ковид 07.10.52
Главное порты не забудь одеть....холоп....по Пугачевой....
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Жо-Вильфред Майе-Дорен
"В свое время мы были частью системы".
=====
А сейчас?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alklimov2018
У ЦСКА не крест на груди если что... там серп и молот.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nmnackjbxkasbk
а партбилет на стол не хочешь положить?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гекдениз Кардениз
Ответ ГЕНПЛАН
Ну сходи в чемодан, делов-то))
в ящик
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nmnackjbxkasbk
Ответ zaur za azalkm
В совковые времена сами то носили?
вместе с комсомольским значком
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Barry_Cadny
Ответ Ярик01
Офицер Советской Армии, о каком ещё кресте речь , что за поповщина
И член КПСС к тому же.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Качалов
Вячеслав, если хочешь быть нормальным мужиком, перестань лизать зад Ротенбергам
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vvl
наглый ,нахальный депутатишка
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rio (BLR)
Искал слово беспредел в тексте.
Не нашел
Славик, это ты?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Barry_Cadny
"Фетисов о критериях МОК: «Пошли все на фиг. Сейчас будут заявлять – возьмите горшок и сходите туда-то, а завтра скажут – снимите крест с груди»

А за такие слова, майор Фетисов, можно и партбилет на стол положить:)
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
zaur za azalkm
В совковые времена сами то носили?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Новиков
Ответ Жанна Калгина
Всё ясно с тобой,отдыхай
🤣🤣🤣🤣🤣🤣
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий