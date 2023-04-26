Фетисов о критериях МОК: «Пошли все на фиг. Сейчас будут заявлять – возьмите горшок и сходите туда-то, а завтра скажут – снимите крест с груди»
Вячеслав Фетисов высказался о рекомендациях МОК по допуску россиян на турниры.
Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить российских спортсменов к международным турнирам в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.
– Вы воспитанник ЦСКА, но в МОК и некоторых мировых федерациях говорят, что недопустимо участие в международных соревнованиях спортсменов, если они выступают за армейские или иные спортивные общества, связанные с российскими силовыми ведомствами. Как к этому относиться?
– Пошли все на фиг. Это наша столетняя система, и ребята сами выбирают, за кого им выступать – за какой клуб и общество.
С какой стати сейчас кто-то будет заявлять – возьмите горшок и сходите туда-то, а завтра скажут – снимите крест с груди, еще что-то… О чем вообще говорим… Какая-то глупость.
Нам надо было сразу дать понять, что мы вернемся в мировой спорт с одним условием – с флагом и гимном, и никаких других не предлагать.
Я уже давно об этом говорил. Спортсмены не виноваты в том, что происходит. Сегодня мы обязаны не расколоть общество, а, наоборот, консолидировать его. Время совсем другое, и надо правильно подумать, что делать в этой связи.
– Вы, наверное, никогда бы не вышли на лед без гимна, герба и флага?
– Я могу говорить сейчас все что угодно. В свое время мы были частью системы. Государство в принципе не допустило бы того, чтобы мы могли принимать какие-то решения, – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Фетисов.
Хорошо, что сейчас не так)))
По той же самой причине.
Сейчас что ни публичное лицо, то все его речи - для внутренней аудитории в первую очередь. А не действует никто, потому, что не могут без команды. А команды не будет, командиру нынче не до спорта.
Замечательно, что делать, теперь понятно. Нужно заставить. Осталось только придумать, как заставить.
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А сейчас?
Не нашел
Славик, это ты?
А за такие слова, майор Фетисов, можно и партбилет на стол положить:)