  • Самсонов о замене в матче со «Спартаком»: «Выжал из себя все за 2 периода. В перерыве понял, что могу уехать на скорой в больницу, если так продолжится»
Самсонов о замене в матче со «Спартаком»: «Выжал из себя все за 2 периода. В перерыве понял, что могу уехать на скорой в больницу, если так продолжится»

Илья Самсонов: против «Спартака» выжал из себя все, 2 периода сыграл на полную.

Вратарь Илья Самсонов был заменен в своем дебютном матче за «Сочи» против «Спартака» (5:2) во 2-м перерыве при счете 3:1. 

– Были в пути больше 24 часов и вышли на игру. Каково это?

– Признаюсь, это непросто. Не очень хорошо для организма, но я понимал, что ситуация у команды не самая приятная. Нужно вернуться в борьбу за плей-офф, очень хотел помочь команде. Тем более, меня очень тепло приняли ребята. Все настроены, хотят победить.

В такой атмосфере тяжело не выйти на лед. Я выжал из себя все, что смог. Два периода сыграл на полную. В перерыве я понял, что если так продолжится, то отсюда могу уехать на скорой сразу в больницу. Поговорили с доктором. Он сказал, если не остановлюсь, то может все плохо закончиться.

Думаю, восстановлюсь быстро, и все будет нормально. Такое бывает. Главное, что есть два очка. В раздевалке музыка играет, настроение отличное. Все, как нужно.

– Долго не играли. На сколько тяжело вам выходить после долгой паузы, тем более тренировались без команды?

– Спасибо большое тренеру в Майами, который со мной работал и тренировался в зале. Огромное спасибо «Металлургу» за то, что предоставили мне лед для тренировок. Сергей Мозякин со мной выходил, Евгений Тимкин, Василий Кошечкин со мной работал. Мне сделали все условия на льду. Эти люди за меня взялись, не бросили. Я ни в чем не нуждался. Это ключевые люди, которые в нужный момент оказались рядом.

– Приятно вернуться в КХЛ?

– Да, приятно. Тем более, победа. Победа все команды. Все бились, пластались. Если мы продолжим так действовать, будем тяжелым соперником для любой команды, – сказал Илья Самсонов.

Самсонов о переезде из США: «Самое сложное – разобраться с МФЦ, получить документы. Это был шок, будто иностранные слова. СНИЛС, например – что это вообще?»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Сочи»
