Самсонов о замене в матче со «Спартаком»: «Выжал из себя все за 2 периода. В перерыве понял, что могу уехать на скорой в больницу, если так продолжится»

Илья Самсонов: против «Спартака» выжал из себя все, 2 периода сыграл на полную.

Вратарь Илья Самсонов был заменен в своем дебютном матче за «Сочи » против «Спартака » (5:2) во 2-м перерыве при счете 3:1.

– Были в пути больше 24 часов и вышли на игру. Каково это?

– Признаюсь, это непросто. Не очень хорошо для организма, но я понимал, что ситуация у команды не самая приятная. Нужно вернуться в борьбу за плей-офф, очень хотел помочь команде. Тем более, меня очень тепло приняли ребята. Все настроены, хотят победить.

В такой атмосфере тяжело не выйти на лед. Я выжал из себя все, что смог. Два периода сыграл на полную. В перерыве я понял, что если так продолжится, то отсюда могу уехать на скорой сразу в больницу. Поговорили с доктором. Он сказал, если не остановлюсь, то может все плохо закончиться.

Думаю, восстановлюсь быстро, и все будет нормально. Такое бывает. Главное, что есть два очка. В раздевалке музыка играет, настроение отличное. Все, как нужно.

– Долго не играли. На сколько тяжело вам выходить после долгой паузы, тем более тренировались без команды?

– Спасибо большое тренеру в Майами, который со мной работал и тренировался в зале. Огромное спасибо «Металлургу » за то, что предоставили мне лед для тренировок. Сергей Мозякин со мной выходил, Евгений Тимкин , Василий Кошечкин со мной работал. Мне сделали все условия на льду. Эти люди за меня взялись, не бросили. Я ни в чем не нуждался. Это ключевые люди, которые в нужный момент оказались рядом.

– Приятно вернуться в КХЛ?

– Да, приятно. Тем более, победа. Победа все команды. Все бились, пластались. Если мы продолжим так действовать, будем тяжелым соперником для любой команды, – сказал Илья Самсонов.

