Фетисов о перекрестном плей-офф: «Это большие затраты. Не знаю, почему идея вообще родилась. Преимущество Востока или Запада не настолько очевидно»

Теги ЦСКА СКА болельщики Вячеслав Фетисов КХЛ Кубок Гагарина Р-Спорт деньги Хоккей

Вячеслав Фетисов не считает необходимым введение перекрестного плей-офф в КХЛ

С 2010 года в финале Кубка Гагарина встречаются победители Западной и Восточной конференций.

В финале Запада в этом году 5-й раз подряд встречаются ЦСКА и СКА. 

– Как относитесь к предложению Владислава Третьяка внедрить перекрестную систему плей-офф в КХЛ?

– По большому счету это будут большие затраты. Создание дивизионов – это возможность поднять самый главный – локальный – интерес, который в игровых видах спорта генерирует и развитие, и деньги, и все остальное. Но с другой стороны, говоря о масштабах Российской Федерации, это огромные затраты на перемещение. Не знаю, почему эта идея вообще родилась.

Конечно, мы не думаем, что преимущество Востока или Запада настолько очевидно или неочевидно, что требуются такие кардинальные решения. Можно ввести и гладкий календарь, чтобы все играли против всех, тогда в этом будет смысл.

Но пускай те, кто непосредственно занимается этой проблематикой, просчитывают все «за» и «против», – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы. 

7 комментариев

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Melnikov1968
Ответ Petir Beilisch
Если хотят перекрестный, то хорошо, но только с первого раунда. Но это Запад не пойдет никогда.
КХЛ это не только Запад. Если принять решение,то надо будет играть,а не захотят,дисквалт. Нельзя постоянно танцевать под дудку Сечина и Тимченко. Уже видно до чего эти два стратега лигу довели. Привыкли жить в комфорте.
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heivani
Затраты,...а когда команды играют между собой по 4,6матчей мотаясь туда-сюда друг к другу,это разве не затраты и потеря времени? Почему бы не спаренные матчи сделать,допустим через день.
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Petir Beilisch
Если хотят перекрестный, то хорошо, но только с первого раунда. Но это Запад не пойдет никогда.
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Vadoniy
Ответ Максут Дюсембинов
Фетисов- Здравствуйте вы все о деньгах . А на спорт вы плевать хотите. Надо лигу возвращать . Чтоб играли все ; Югра,Металлург Новокузнецк,Лада, Медвежатник,Атлант и так далее. А Фетисов сочетает деньги не экономно. Ну да пусть 400раз встречаются Ска и ЦСКА !!!! Люди хотят интриг и чтоб было интересно а одно и тоже серьезно надоело!!!!!! Вот бы сейчас посмотреть как бы АК барс играл бы против Ска или ЦСКА люди бы пошли на это или ЦСКА Авангард и так далее а так надоело каждый 2 человек хочит лигу и чтоб все команды играли которых нет . Ау Фетисов отзовитесь и не считайте чёртову экономику
Югра с Кузней конкуренции не добавят, если говорить о ПО
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Melnikov1968
Слава,ты глобус хоть раз держал в руках? От Казани до Москвы и Питера ближе чем до Владивостока. А от Омска до Питера, на самолете 4 часа.
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+3
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Дядя Федор Макларен
Да хорош, Славик... Какие хоть огромные затраты то? Денег вагон у всех. Просто многие прибедняются. На бонусах и контрактах пусть поприжмутся
+1
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+1
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Максут Дюсембинов
Фетисов- Здравствуйте вы все о деньгах . А на спорт вы плевать хотите. Надо лигу возвращать . Чтоб играли все ; Югра,Металлург Новокузнецк,Лада, Медвежатник,Атлант и так далее. А Фетисов сочетает деньги не экономно. Ну да пусть 400раз встречаются Ска и ЦСКА !!!! Люди хотят интриг и чтоб было интересно а одно и тоже серьезно надоело!!!!!! Вот бы сейчас посмотреть как бы АК барс играл бы против Ска или ЦСКА люди бы пошли на это или ЦСКА Авангард и так далее а так надоело каждый 2 человек хочит лигу и чтоб все команды играли которых нет . Ау Фетисов отзовитесь и не считайте чёртову экономику
+5
-1
+4
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