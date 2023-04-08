Фетисов о перекрестном плей-офф: «Это большие затраты. Не знаю, почему идея вообще родилась. Преимущество Востока или Запада не настолько очевидно»

Вячеслав Фетисов не считает необходимым введение перекрестного плей-офф в КХЛ

С 2010 года в финале Кубка Гагарина встречаются победители Западной и Восточной конференций.

В финале Запада в этом году 5-й раз подряд встречаются и СКА.

– Как относитесь к предложению Владислава Третьяка внедрить перекрестную систему плей-офф в ?

– По большому счету это будут большие затраты. Создание дивизионов – это возможность поднять самый главный – локальный – интерес, который в игровых видах спорта генерирует и развитие, и деньги, и все остальное. Но с другой стороны, говоря о масштабах Российской Федерации, это огромные затраты на перемещение. Не знаю, почему эта идея вообще родилась.

Конечно, мы не думаем, что преимущество Востока или Запада настолько очевидно или неочевидно, что требуются такие кардинальные решения. Можно ввести и гладкий календарь, чтобы все играли против всех, тогда в этом будет смысл.

Но пускай те, кто непосредственно занимается этой проблематикой, просчитывают все «за» и «против», – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы.