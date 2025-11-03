Ткачев про 7 поражений «Сибири» подряд: «Если хотим в плей-офф, то он уже начался для нас. Когда проигрываешь, будут негативные слухи. Мы сфокусированы на игре»
Нападающий «Сибири» Владимир Ткачев высказался после поражения от «Трактора» (3:4) в FONBET КХЛ. Это 7-й проигранный матч для новосибирского клуба подряд.
– Второй раз за неделю играем против «Трактора» и нам не хватает опыта, терпения и умения правильно сыграть в нужное время в нужный момент. Очень часто теряем нить игры по ходу сезона. Но если будем действовать в таком же ключе, как в этом матче против «Трактора», у нас будут шансы.
– Что нужно изменить в игре команды?
– Надо сохранить такую игру в атаке и исправлять игру в обороне.
– Очень много слухов вокруг «Сибири», что и атмосфера нездоровая и не все благополучно в команде…
– Когда ты проигрываешь, будут слухи и негативные комментарии по поводу внутренней кухни. В команде никто не обсуждает данный вопрос, потому что все сфокусированы на своей игре. Каждому из нас есть в чем добавить.
– Особенно важно победить в ближайших матчах?
– Если мы хотим играть в плей-офф, то для нас он уже начался, – сказал Владимир Ткачев.