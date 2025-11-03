  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ткачев про 7 поражений «Сибири» подряд: «Если хотим в плей-офф, то он уже начался для нас. Когда проигрываешь, будут негативные слухи. Мы сфокусированы на игре»
1

Ткачев про 7 поражений «Сибири» подряд: «Если хотим в плей-офф, то он уже начался для нас. Когда проигрываешь, будут негативные слухи. Мы сфокусированы на игре»

Владимир Ткачев: если «Сибирь» хочет в плей-офф, то он уже начался для нас.

Нападающий «Сибири» Владимир Ткачев высказался после поражения от «Трактора» (3:4) в FONBET КХЛ. Это 7-й проигранный матч для новосибирского клуба подряд. 

– Второй раз за неделю играем против «Трактора» и нам не хватает опыта, терпения и умения правильно сыграть в нужное время в нужный момент. Очень часто теряем нить игры по ходу сезона. Но если будем действовать в таком же ключе, как в этом матче против «Трактора», у нас будут шансы. 

– Что нужно изменить в игре команды?

– Надо сохранить такую игру в атаке и исправлять игру в обороне.

– Очень много слухов вокруг «Сибири», что и атмосфера нездоровая и не все благополучно в команде…

– Когда ты проигрываешь, будут слухи и негативные комментарии по поводу внутренней кухни. В команде никто не обсуждает данный вопрос, потому что все сфокусированы на своей игре. Каждому из нас есть в чем добавить.

– Особенно важно победить в ближайших матчах?

– Если мы хотим играть в плей-офф, то для нас он уже начался, – сказал Владимир Ткачев

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
logoВладимир Ткачев
logoСибирь
logoКХЛ
logoТрактор
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Гру о 4:3 с «Сибирью»: «Понравилось, как «Трактор» отыграл два периода. В 3-м команда подрасслабилась, но Дриджер совершал важные сэйвы»
сегодня, 16:47
КХЛ. «Спартак» проиграл «Сочи», «Трактор» одолел «Сибирь», «Автомобилист» уступил «Торпедо», «Локомотив» оказался сильнее «Салавата»
сегодня, 16:27
Широков провел 900-й матч в КХЛ – 7-й результат в истории лиги. 39-летний капитан «Сибири» забил «Трактору»
сегодня, 14:58
Главные новости
НХЛ. «Тампа» играет с «Ютой», «Айлендерс» принимают «Коламбус», «Филадельфия» против «Калгари», «Нью-Джерси» в гостях у «Анахайма»
сегодня, 22:07Live
Самсонов о Кузнецове: «Он спрашивал про Магнитогорск, мы тренировались вместе. Переживаю за Кузю, хочу, чтобы он вернулся на свой уровень»
сегодня, 22:02
Силаев о Ларионове: «Хороший психолог, наставник с большим опытом. У него есть чуйка, благодаря которой он раскрывает молодых игроков»
сегодня, 21:13
Самсонов о замене в матче со «Спартаком»: «Выжал из себя все за 2 периода. В перерыве понял, что могу уехать на скорой в больницу, если так продолжится»
сегодня, 20:50
Гаврилов о Доминге из «Сибири»: «Был бы первым претендентом на приз Миски как худшего вратаря КХЛ. Главное разочарование регулярки, он слаб, не дотягивает до 90% надежности»
сегодня, 20:37
ЦСКА заплатит «Салавату» 10 млн рублей за Самонова в качестве компенсации («СЭ»)
сегодня, 20:10
«Салават» обменял Самонова в ЦСКА на компенсацию
сегодня, 18:22
Самсонов о переезде из США: «Самое сложное – разобраться с МФЦ, получить документы. Это был шок, будто иностранные слова. СНИЛС, например – что это вообще?»
сегодня, 18:12
Фетисов про 2 шайбы Овечкина в 12 матчах: «Поймает чувство голеадора, сезон только начался. Саша опытный, понимает, что ему надо»
сегодня, 17:50
НХЛ оштрафовала Малкина на 5 тысяч долларов за удар клюшкой защитника «Виннипега» Стэнли. Евгений был удален на 2 минуты за этот эпизод
сегодня, 17:23Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Канцеров о переходе в «Чикаго»: «В «Металлурге» у меня последний год контракта, интерес «Блэкхокс» заметен. Хочу, чтобы Магнитогорск гордился мной, как Малкиным»
сегодня, 21:49
Исаков о 2:0 с «Автомобилистом»: «Приятно заканчивать игру без пропущенных шайб. Отмечу свежесть игроков, вздохнули после длительного марафона, сейчас играют по‑другому»
сегодня, 21:03
Выиграйте хоккейную джерси Спортса» за 12 несложных вопросов! Такое не купить
сегодня, 20:50Тесты и игры
Жамнов о 2:5 от «Сочи»: «У «Спартака» много травмированных, ищем разные сочетания. У Мальцева, Ружички и Тодда есть «химия», посмотрим, как будет дальше»
сегодня, 20:23
Заварухин про 0:2 от «Торпедо»: «Автомобилист» не пустили на пятак, поэтому катались по углам, ничего не создали. Хотели больше владеть шайбой, не получилось»
сегодня, 17:59
Тренер «Сочи» Михайлов о замене Самсонова в игре со «Спартаком»: «Так планировали, сложная у Илюхи дорога была. Команда победила, он сделал все правильно»
сегодня, 17:35
Гру о 4:3 с «Сибирью»: «Понравилось, как «Трактор» отыграл два периода. В 3-м команда подрасслабилась, но Дриджер совершал важные сэйвы»
сегодня, 16:47
Хартли о 4:1 с «Салаватом»: «Целостная игра. «Локомотив» садился на соперника, имел много шансов и контролировал матч»
сегодня, 14:45
Протас о 4-х поражениях «Вашингтона» подряд: «Верим, что у нас хорошая команда, и держимся вместе. В атаке есть трудности, но мы найдем правильный путь»
сегодня, 12:47
Маршанд об умершей от рака 10-летней дочери друга и победном буллите с «Далласом»: «Знаю, что она наблюдает сверху и была со мной в тот момент»
сегодня, 12:18