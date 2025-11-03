  • Спортс
  Силаев о Ларионове: «Хороший психолог, наставник с большим опытом. У него есть чуйка, благодаря которой он раскрывает молодых игроков»
Силаев о Ларионове: «Хороший психолог, наставник с большим опытом. У него есть чуйка, благодаря которой он раскрывает молодых игроков»

Антон Силаев: у Ларионова есть чуйка, как раскрывать молодых игроков.

19-летний защитник «Торпедо» оценил работу под руководством Игоря Ларионова, который летом ушел из нижегородской команды и стал тренером СКА

– У вас состоялся прощальный разговор с Ларионовым?

– После новости об отставке я написал Игорю Николаевичу сообщение. Он перезвонил мне буквально через пару минут, пообщался, пожелал удачи и сказал, что я всегда могу обратиться к нему с любым вопросом. Мы разошлись на хорошей ноте. Перед матчем «Торпедо» против СКА в Нижнем Новгороде я встретился с Игорем Николаевичем лично, поговорил минут пять. У нас с ним остались теплые, рабочие отношения.

– В чём особенность Ларионова при работе с молодежью?

– Игорь Николаевич очень хороший психолог, наставник с большим опытом. Он знает, когда запустить молодого парня в игру, а когда следует дать ему отдохнуть. Даже когда у меня что-то не получалось, мы всегда могли спокойно поговорить, он давал мне разные советы. Дважды он отпускал меня домой, потому что видел, что мне совсем тяжело. У Игоря Николаевича есть определенная чуйка, благодаря которой он раскрывает молодых игроков.

