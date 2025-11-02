  • Спортс
  • Заварухин про 0:2 от «Торпедо»: «Автомобилист» не пустили на пятак, поэтому катались по углам, ничего не создали. Хотели больше владеть шайбой, не получилось»
Заварухин про 0:2 от «Торпедо»: «Автомобилист» не пустили на пятак, поэтому катались по углам, ничего не создали. Хотели больше владеть шайбой, не получилось»

Николай Заварухин: «Автомобилист» ничего не создал у ворот «Торпедо».

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин подвел итоги домашней игры с «Торпедо» (0:2) в FONBET КХЛ. 

– Куда соперник нас пускал сегодня, туда и двигались. На пятак нас не пустили, поэтому катались по углам и ничего не создали у ворот соперника, не было явных моментов. Стыки в начале игры проигрывали, в третьем периоде добавили, но этого было мало.

– Не в первый раз проблемы в игре против быстрых команд, почему?

– Хотели больше владеть шайбой, знали, что «Торпедо» прессингует не всегда, больше строит оборону. Планировали атаковать сходу, но не получилось.

– Почему плохо выглядели в единоборствах?

– Соперник был быстрее и мобильнее нас.

–  На ком сказалось больше серия выездных матчей, на «Автомобилисте» или «Торпедо»?

– Если мы проиграли, значит, на нас. На это смотреть и искать отмазки нет смысла, но мы сегодня были менее мобильны.

– Второй раз за неделю играли с соперником, в чем‑то матчи были похожи?

– Игры не были одинаковые, плохо мы действовали по движению сегодня. У нас сегодня была и контратака 2 в 1, могли ее реализовать.

– Голышев вливается в вашу систему игры?

– Он не играл давно, пропустил много, через игры набирает форму.

– Кого стоит ждать из травмированных в ближайшее время: Буше, Зборовский, Осипов, Трямкин?

– Ожидаем одного из этих игроков, надеюсь, в ближайших играх увидим его, – сказал Николай Заварухин

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
