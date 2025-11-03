Самсонов о Кузнецове: «Он спрашивал про Магнитогорск, мы тренировались вместе. Переживаю за Кузю, хочу, чтобы он вернулся на свой уровень»

Илья Самсонов: хочу, чтобы Кузнецов вернулся на свой игровой уровень.

Вратарь «Сочи » Илья Самсонов рассказал про общение с нападающим «Металлурга » Евгением Кузнецовым . Самсонов является уроженцем Магнитогорска и воспитанником «Металлурга». Ранее Илья выступал вместе Кузнецовым в «Вашингтоне».

– Какое‑то время вы жили в Магнитогорске с семьей. Удалось ли пообщаться со своим другом Евгением Кузнецовым?

– Да, но они в последнее время были много в поездках. Давно мы не виделись. Когда он приехал, мы вместе тренировались. Женя у меня немного спрашивал про город, ездил к моим родителям на ужин, пару раз мы вместе сходили на обед.

Но мы постоянно были на связи, на телефоне. Я тоже переживаю за Кузю. Он и так хорошо играет, но я в принципе хочу, чтобы он вернулся на свой уровень.

– Смешной был момент, когда Кузнецов летом в вашей форме встал в ворота.

– Да. Там еще Слава Войнов катался с Никитой Зайцевым . Женя попросился: «Если ты сегодня не пойдешь кататься, можно я в твоей форме схожу?»

Ну и приняли решение, что я не катаюсь, а Женя попробует себя в воротах. А потом и фотки сделали, – сказал Илья Самсонов.

