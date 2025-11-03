«Айлендерс» победили «Коламбус» благодаря двум голам за 29 секунд, проигрывая 1:2 к 59-й минуте

«Айлендерс» одержали волевую победу над «Коламбусом» (3:2).

К 59-й минуте ньюйоркцы проигрывали 1:2, но сначала 18-летний защитник Мэттью Шефер сравнял счет, а через 29 секунд, на 60-й минуте, форвард Симон Хольмстрем забил победный гол.

«Айлендерс » выиграли второй матч подряд после серии из трех поражений.

После 12 игр команда под руководством Патрика Руа с 13 очками занимает в Восточной конференции 12-е место.