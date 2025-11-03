  • Спортс
  Исаков о 2:0 с «Автомобилистом»: «Приятно заканчивать игру без пропущенных шайб. Отмечу свежесть игроков, вздохнули после длительного марафона, сейчас играют по‑другому»
Исаков о 2:0 с «Автомобилистом»: «Приятно заканчивать игру без пропущенных шайб. Отмечу свежесть игроков, вздохнули после длительного марафона, сейчас играют по‑другому»

Алексей Исаков: приятно, что «Торпедо» не пропустило от «Автомобилиста».

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков подвел итоги игры с «Автомобилистом» (2:0) в FONBET КХЛ. 

– Никто не хотел уступать до конца матча, нерв держал в напряжении. Во втором периоде реализовали момент, в третьем доигрывали по счету, приходилось много играть в своей зоне, но здорово, что дотерпели.

– Второй раз за неделю играете с «Автомобилистом», матчи кардинально разные получились. Сделали выводы?

– Нам в Нижнем не понравилась вторая половина игры, хоть первую провели здорово. Здесь сохраняли концентрацию всю игру и играли плотно.

– Второй матч подряд сухой, как удалось наладить игру в обороне?

– Приятно заканчивать игру без пропущенных шайб, но здесь больше надо отмечать свежесть игроков. Последние 10 дней удалось отдохнуть немного после длительного марафона. Ребята вздохнули и сейчас играют по‑другому.

– У вас был хороший прессинг, делали акцент на этом?

– Хотели в чужой зоне создавать голевые ситуации за счет прессинга, несколько моментов таких получилось. Любая команда будет адаптироваться, поэтому второй момент, хотели хорошо сыграть на возврате, ребята справились с этим.

– Костин с «сухарями» две игры, надежность вратаря позволяет смелее играть в атаке?

– Конечно, уверенная игра вратаря придает силы. Понимаем, что оба матча он здорово отыграл, но мы довольны и игрой в обороне. Моменты, которые проговаривали до игры, получились сегодня. Хотим сохранить баланс, цепко и плотно играть в обороне. Надежность сзади позволяет впереди раскрепоститься и получать хорошие моменты в позиционных атаках. Хотим играть надежно и креативно и в атаке, и в обороне.

– На что будете делать упор в подготовке к матчу с «Сибирью»?

– Понимаем, что будет разница во времени, турнирное положение может сказаться на нашем недонастрое, будем обращать на это внимание завтра на тренировке, – сказал Алексей Исаков

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
