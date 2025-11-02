Тренер «Сочи» Михайлов о замене Самсонова в игре со «Спартаком»: «Так планировали, сложная у Илюхи дорога была. Команда победила, он сделал все правильно»
Дмитрий Михайлов: замена Самсонова была запланирована, он большой профессионал.
Главный тренер «Сочи» Дмитрий Михайлов ответил, почему принял решение заменить вратаря Илью Самсонова в матче против «Спартака» (5:2) при счете 3:1. Это дебютный матч Самсонова в составе «южан».
– Самсонов не вышел на третий период, это связано с травмой?
– Травмы никакой нет, он большой профессионал. Сложная у Илюхи дорога была, вышел, показал свой уровень. С ним все в порядке, так и планировали. Команда победила, значит, он сделал все правильно, – сказал Дмитрий Михайлов.
«Сочи» заменил Самсонова в 3-м периоде при 3:1 в дебютном матче вратаря, «Спартак» забил Щетилину через 2,5 минуты
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
