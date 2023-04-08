Фетисов о новом тренере для сборной России: «Ларионов, Федоров, Ротенберг амбициозный, Кравец продвинутый. Выбор есть, что очень хорошо»
Вячеслав Фетисов считает, что Роман Ротенберг готов возглавить сборную России
На данный момент национальную команду возглавляет Алексей Жамнов. Срок действия его текущего контракта рассчитан до 30 июня 2023 года.
Ранее стало известно, что в следующем сезоне специалист будет тренировать «Спартак».
Сборная России в 2022 году была отстранена от участия в турнирах под эгидой ИИХФ.
«Мне кажется, Алексей справился со своей задачей как главный тренер. Он работал в непростых условиях. Мы с ним общаемся, ответственный парень и, как мне кажется, очень хороший специалист. Я думаю, в следующем сезоне, когда он станет главным тренером «Спартака», он подтвердит мои слова.
Кто мог бы принять команду вместо него? Игорь Ларионов, Сергей Федоров. Роман Ротенберг амбициозный в хорошем понимании. Михаил Кравец проявил себя как продвинутый тренер.
Я думаю, есть выбор, что очень хорошо. Одно время такого выбора не было», – сказал двукратный олимпийский чемпион.
9 комментариев