Фетисов о новом тренере для сборной России: «Ларионов, Федоров, Ротенберг амбициозный, Кравец продвинутый. Выбор есть, что очень хорошо»

Теги Авангард ЦСКА СКА Спартак Торпедо Сборная России по хоккею Вячеслав Фетисов Алексей Жамнов Сергей Федоров Игорь Ларионов КХЛ Михаил Кравец Роман Ротенберг Хоккей

Вячеслав Фетисов считает, что Роман Ротенберг готов возглавить сборную России

На данный момент национальную команду возглавляет Алексей Жамнов. Срок действия его текущего контракта рассчитан до 30 июня 2023 года. 

Ранее стало известно, что в следующем сезоне специалист будет тренировать «Спартак».

Сборная России в 2022 году была отстранена от участия в турнирах под эгидой ИИХФ.

«Мне кажется, Алексей справился со своей задачей как главный тренер. Он работал в непростых условиях. Мы с ним общаемся, ответственный парень и, как мне кажется, очень хороший специалист. Я думаю, в следующем сезоне, когда он станет главным тренером «Спартака», он подтвердит мои слова.

Кто мог бы принять команду вместо него? Игорь ЛарионовСергей Федоров. Роман Ротенберг амбициозный в хорошем понимании. Михаил Кравец проявил себя как продвинутый тренер.

Я думаю, есть выбор, что очень хорошо. Одно время такого выбора не было», – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

9 комментариев

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Руслан Платонов
красава, не забыл лизнуть Ротенбергу
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adimsonekat
Аж не верится, в кого легендарный защитник превратился.
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Doronya
Объективно, кроме Ларионова нет достойных кандидатур. Но в принципе при текущих реалиях - без разницы
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Кеша
Лучший тренер современности , безусловно , амбициозный Роман Борисович Ротенберг -открытие сезона . Думаю , что другого кандидата не надо . Главное понять , кто будет финансировать 16 тренеров в сборной .
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Iuasamotu
Пока перерыв в игре сборной нужно назначать молодого и перспективного
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Тренерские конспекты Бормана
Лизнул как надо, Слава!
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amra73
Ответ Lanc
То есть, Ротенберг всего лишь амбициозный, но не продвинутый? Какое политически незрелое заявление..
Ротен станет продвинутым когда 895 матчей просмотрит)))
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Melnikov1968
Жамнов справился с задачей? 2-е место на абсолютно неконкурентной Олимпиаде, при трусливой и скучной игре команды.
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Lanc
То есть, Ротенберг всего лишь амбициозный, но не продвинутый? Какое политически незрелое заявление..
+4
-2
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