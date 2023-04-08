Фетисов о новом тренере для сборной России: «Ларионов, Федоров, Ротенберг амбициозный, Кравец продвинутый. Выбор есть, что очень хорошо»

Вячеслав Фетисов считает, что Роман Ротенберг готов возглавить сборную России

На данный момент национальную команду возглавляет . Срок действия его текущего контракта рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее стало известно, что в следующем сезоне специалист будет тренировать «Спартак».

в 2022 году была отстранена от участия в турнирах под эгидой ИИХФ.

«Мне кажется, Алексей справился со своей задачей как главный тренер. Он работал в непростых условиях. Мы с ним общаемся, ответственный парень и, как мне кажется, очень хороший специалист. Я думаю, в следующем сезоне, когда он станет главным тренером « », он подтвердит мои слова.

Кто мог бы принять команду вместо него? , . Роман Ротенберг амбициозный в хорошем понимании. Михаил Кравец проявил себя как продвинутый тренер.

Я думаю, есть выбор, что очень хорошо. Одно время такого выбора не было», – сказал двукратный олимпийский чемпион.