Жамнов о 2:5 от «Сочи»: «У «Спартака» много травмированных, ищем разные сочетания. У Мальцева, Ружички и Тодда есть «химия», посмотрим, как будет дальше»

Алексей Жамнов: у «Спартака» много травмированных, ищем разные варианты.

Главный тренер «Спартака » Алексей Жамнов высказался о причинах поражения от «Сочи » (2:5) в выездном матче FONBET КХЛ.

– У команды соперника перед этой игрой сменился главный тренер. Вы ждали каких изменений в игре ХК «Сочи» после недавней встречи в Москве?

– Мы знали о перестановках в тренерском штабе «Сочи», но больше мы концентрировались на своей игре. Понимаем, что когда у команды первая игра с новым тренером – то обычно это дает ей эмоции и положительный импульс. Но, повторюсь, больше мы концентрировались на своей игре.

– Довольны ли Вы игрой тройки Мальцева, Ружички и Тодда, которые уже не первую игру действуют вместе?

– Да, ребята играют вместе уже не первую игру, у них присутствует «химия», но как будет складываться дальше, посмотрим. У нас сейчас много травмированных игроков, и мы ищем разные варианты сочетаний на данном этапе, – сказал Алексей Жамнов.