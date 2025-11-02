Самсонов о переезде из США: «Самое сложное – разобраться с МФЦ, получить документы. Это был шок, будто иностранные слова. СНИЛС, например – что это вообще?»

Илья Самсонов: в России с МФЦ было сложно разобраться. СНИЛС – это вообще что?.

Новичок «Сочи » Илья Самсонов рассказал о сложностях при переезде из США в Россию. Последние 6 сезонов вратарь провел в НХЛ . В воскресенье он дебютировал за «Сочи » в матче против «Спартака » (5:2), проведя на льду 2 периода и пропустив 1 гол.

– Переезд из Америки в Россию вам легко дался?

– Если честно, самым сложным было разобраться с МФЦ, чтобы с семьей получить все документы. Потому что у детей вообще ничего нет, кроме свидетельств о рождении. Сейчас вот жена очень плотно занимается этими вопросами. Вот что связано с МФЦ – это был шок.

– МФЦ – это очень удобно. Приходишь в одно место и делаешь все документы сразу.

– Это удобно, когда оно есть. А когда все делаешь с нуля, и ты ничего не знаешь. И тебе женщина в МФЦ говорит, и будто иностранные слова, которые ты не знаешь. СНИЛС, например. Что это такое вообще? Вот сейчас я подучил чуть‑чуть.

А так все нормально. В магазинах все есть, и в первые две недели в России мы вообще кайфовали. Плюс дети дома, рядом мамы и папы, бабушки и дедушки. Много помощи, не надо нанимать нянь. Так все классно пока, – сказал Илья Самсонов .